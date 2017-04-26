直播購物成風潮 交易詐騙必須注意 慎選平台降低風險NOWnews今日新聞 (2017-04-26 14:16)
大陸電商「天貓」開創新銷售模式，每年11月11日藉由網路直播販賣商品，2016年創下單日1207億人民幣，風氣漸漸進入台灣，陸續有平台推出直播購物，希望加強賣方與買方互動，增加下單量與安全性。
市調機構創市際市場研究顧問指出，93.8%台灣網路使用者知道直播服務，約40%曾經收看，約20%會因網路紅人互動介紹，購買推薦商品，顯示直播逐漸成為流行商業模式，卻衍生交易安全疑慮，資料外洩或遭到詐騙等風險。
Facebook或Youtube等平台，開創台灣直播風潮，部分賣家利用影音互動銷售商品，卻可能增加消費風險；愛卡拉互動媒體公司執行長程世嘉表示，Facebook並非商業交易平台，所以金流與物流都沒有保障機制，讓詐騙風險潛藏其中。
另一方面程世嘉提到，除詐騙外，直播另一項風險就是容易擦槍走火，例如色情與暴力，都可能引起糾紛，良好電商直播平台，最好要有把關機制，監控特定帳號是否瞬間衝高，或自動辨識物體遮蔽，避免糾紛發生。
程世嘉強調，會員登入制度控管，能確認買賣雙方身分，可以提高直播購物安全性，再加上網購平台金流與物流服務，能降低交易詐騙風險，未來電商領域也將推出AI私聊購服務，協助處理各種疑難雜症，增加消費意願。
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