▲邱瓈寬（右）不捨好友王菲（左）被亂爆料，因此在臉書狂轟陸名嘴宋祖德。（圖／翻攝自邱瓈寬臉書，2017.04.26）

日前大陸名嘴宋祖德爆料，指謝霆鋒與王菲是為了「炒新聞」才在一起，更說消息若有誤，願吃「400g的狗屎」。為此與王菲有著深厚交情的邱瓈寬（寬姐）在臉書表示：「王菲愛跟誰合、愛跟誰分，是又關誰事？狗都會為自已拉的屎負責，阿你呢？」

邱瓈寬對於宋祖德爆料謝霆鋒與王菲分手一事，相當不滿，並在臉書表示：「王菲愛跟誰合、愛跟誰分，是又關誰事？狗都會為自已拉的屎負責，阿你呢？」不僅狠酸宋祖德的吃屎言論，更轟「幹嘛要汚染狗屎？王菲的感情又關你狗xx事？」整篇貼文砲火十足，看得出來這回寬姐可是真的怒了。不少網友直誇邱瓈寬超霸氣，也有人表示宋祖德只是在靠王菲刷存在感，要邱瓈寬別太生氣了！

▲邱瓈寬砲轟宋祖德臉書全文。（圖／翻攝自邱瓈寬臉書，2017.04.26）