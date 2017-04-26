不爽陸名嘴亂爆料 邱瓈寬狠嗆：王菲感情關你狗XX事？NOWnews今日新聞 (2017-04-26 14:16)
日前大陸名嘴宋祖德爆料，指謝霆鋒與王菲是為了「炒新聞」才在一起，更說消息若有誤，願吃「400g的狗屎」。為此與王菲有著深厚交情的邱瓈寬（寬姐）在臉書表示：「王菲愛跟誰合、愛跟誰分，是又關誰事？狗都會為自已拉的屎負責，阿你呢？」
邱瓈寬對於宋祖德爆料謝霆鋒與王菲分手一事，相當不滿，並在臉書表示：「王菲愛跟誰合、愛跟誰分，是又關誰事？狗都會為自已拉的屎負責，阿你呢？」不僅狠酸宋祖德的吃屎言論，更轟「幹嘛要汚染狗屎？王菲的感情又關你狗xx事？」整篇貼文砲火十足，看得出來這回寬姐可是真的怒了。不少網友直誇邱瓈寬超霸氣，也有人表示宋祖德只是在靠王菲刷存在感，要邱瓈寬別太生氣了！
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
乳液 豆乳．sonoma 乳液．隔離乳液．Aprica 乳液．樂雅 乳液．ALOINS 乳液．LEC 乳液瓶．水凝乳液．資生堂 乳液．曼秀雷敦 水潤肌防曬乳液．防蚊乳液．豆乳 乳液．BIODERMA 乳液．施巴 潤膚乳液．理膚寶水 多容安濕潤乳液．JustHerb 乳液．黎瑞 乳液．乳液．ESCENTS 乳液．防蚊 乳液．DIONIS 乳液．控油 乳液．Xantia 乳液．毛孔 乳液．薇姿 乳液．Romance 乳液．Oguma 乳液．水感乳液．JUJU 乳液．全能乳液
被問如何排解寂寞？徐薇爆氣當場退通告【NOWnews今日新聞】
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
林瑞陽帥兒曝光 爆肌勇闖大陸歌唱比賽【NOWnews今日新聞】
曾入圍最醜女明星 玫熹如今事業愛情兩得意【NOWnews今日新聞】
侯昌明紅包低的嚇人 小氣程度岳母都搖頭【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》