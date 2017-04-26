（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本「永遠的偶像」歌星松田聖子的女兒神田沙也加要嫁了！她今天在社群網站Instagram中宣布，將與演員村田充結婚。



現年30歲的神田沙也加的對象是39歲的村田充。村田也在自己的部落格報告婚訊。



有日媒報導，兩人已著手準備婚宴，並告知親友。



沙也加是現年55歲的松田聖子與66歲的男星神田正輝所生的女兒。



她在Instagram上傳她與父親、村田充的合照，3人手牽著手。她寫著：「神田沙也加將與村田充結婚。如果大家能給予溫馨祝福，我將感到榮幸。」



村田在部落格寫道：「村田充將與神田沙也加結婚，希望能互相扶持，過著充實的每一天。」



被視為「聖子二世」的神田沙也加從小時候就備受關注。她除了當歌手，也是電影、舞台劇演員。她也曾為迪士尼電影「冰雪奇緣」日文版配音「安娜」一角。



村田是時尚雜誌模特兒，也是舞台劇、電影演員。兩人在去年夏天合演舞台劇「彈丸論破 THE STAGE」。後來有媒體報導，2人因戲結緣，開始交往。這月初有雜誌報導，兩人處於半同居狀態。



兩人並未說明婚宴、登記結婚的確切日期。神田沙也加獲多名粉絲留言，祝福她將完成終身大事。1060426