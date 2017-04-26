▲氣候異常連動物也難受，蝙蝠竟對鏡頭吐舌頭。（圖／翻攝自mirror）

隨著全球暖化日益嚴重，氣候逐漸異常，不僅是對人類造成危害，就連動物們也紛紛感到難受。近日有位攝影師杜倍（Devendra Dube）在印度博帕爾湖（Bhopal Lake）所捕捉到，蝙蝠因受不了炎熱高溫，吐舌頭降溫的畫面。

根據《Mirror》報導，在印度博帕爾湖，氣溫可高達攝氏45度，蝙蝠群起遷徙至湖邊，以湖水來降低溫度，緩解炎熱的高溫，而攝影師杜倍則捕捉到了一隻蝙蝠疑似因炎熱，對著鏡頭吐舌頭的畫面，模樣可愛，背後原因卻令人心酸。

在過去因氣候變遷，已有大量蝙蝠因體溫超過45度而中暑死亡，這批蝙蝠為了度過炎夏遷徙至有湖泊的區域，以湖水將身體浸溼，保持體內溫度，牠們將在此生活直至夏季結束。由此可見，氣候的變遷不只是對人類產生影響，連動物的生存環境也遭受威脅。

▲蝙蝠以水浸濕身體維持體溫。（圖／翻攝自mirror）