陸國台辦：台商自發考察金門 沒有評論中央社 (2017-04-26 13:58)
（中央社記者邱國強北京26日電）針對海基會邀請部份台商會長赴金門考察，台企聯事後指這是個人行為，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，國台辦對自發行為沒有評論，但大陸對兩岸經貿合作態度始終如一。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述表示。
馬曉光說，中國大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」日前已發表聲明表示「這不是台企聯組織的活動，這是個別台商的自發行為。既然是自發行為，國台辦沒有評論」。
他表示，中國大陸對兩岸經貿合作，態度是始終如一的。
海峽交流基金會副董事長柯承亨23至24日與大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）榮譽總會長張漢文等10名台商會長，前往金門進行投資環境考察，並拜會金門縣政府。
台企聯發言人葉惠德25日主動對外發表聲明指出，從苗栗到金門的返台投資考察是少數台商的個人行為。返台投資考察的活動不曾在台企聯的任何會議上提過，更談不上討論通過，所以不能代表是台企聯的活動。
海基會25日晚間對此發布新聞稿表示，台商確實有返鄉投資的意願，台商的返鄉投資，不論數量多寡，對於兩岸和平與穩定都會具有正面的意義。
海基會表示，台商返鄉投資的意願，不應過度負面解讀，任何施加在台商上的不當壓力與困擾，都無益兩岸關係的發展。對於有意返鄉投資的台商，海基會持歡迎立場，也會提供必要的協助。1060426
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