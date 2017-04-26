▲大學想讀設計，前輩嘆：「傷肝又燒錢！」。（圖／NOWnews資料照片）

對於所有學生來說，選擇科系是再重要不過的事，對於找工作有很大的影響。一名網友日前在批踢踢發文，表示看了有關設計業的資訊，卻幾乎都是很慘的評論，因此發文詢問「在設計業有沒有人是對於設計這份工作十分熱愛的？」

原PO提到，目前正在猶豫就讀哪個科系，因為想投入設計業，便看了許多有關設計業的資訊，但看到的都是很慘的評論，像是狂加班、薪水少、轉行很開心等，因此她好奇詢問，「有沒有人是對設計十分熱衷、很享受於工作，對於設計這份工作十分熱愛的？設計業是不是不只是薪水少工作多？是不是亦有充滿挑戰與創意激發的這面？」

文章引來許多前輩回應，紛紛留言「四年後你回來看這篇文會嘆息不止」、「讀設計真的傷肝、勞心又燒錢，每次熬夜做出的作品都被老師用幾句話打槍，後來我就看清轉跑道了」、「平面設計聽起來很酷，但要出頭非常難」、「要念不是不行，需具備第二專長，到時候後悔了可以轉職」。

還有不少前輩認為讀設計系必須有錢，「設計的重點是要看你家有沒有錢，台灣科班生那麼多，為什麼幾個有名的設計業者都不是科班出身的你有想過嗎？」、「家裡可以承受你沒收入，以後有辦法幫妳出房租買房養老之類就去吧」、「有錢唸什麼都對，沒錢唸什麼都是問題」。