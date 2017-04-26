(健康醫療網／記者關嘉慶報導)



不少人都有椎間盤突出或是長骨刺的問題，不是有脖子痛、肩頸痠痛，就是有下背痛或是腰椎痠痛到直不起身；然而，一旦說到要做脊椎手術，很多人都害怕，因而都會能不做手術，就不要手術。到底何時會需要手術治療呢？



骨頭退化 會出現椎間盤突出與長骨刺



為何會出現椎間盤突出與長骨刺呢？新竹馬偕紀念醫院神經外科黃柏憲醫師表示，椎間盤突出或是長骨刺都是因為骨頭退化，當骨頭失去水份與彈性，出現對於體重支撐不足時，骨頭就會有補償機制，使骨刺生長而讓脊椎更穩定，但是這卻會與神經搶空間，骨刺壓迫到神經就會疼痛，也才需要治療。



壓到神經才需治療 症狀輕微做脊椎牽引復健保守療法



黃柏憲醫師指出，椎間盤突出是軟骨部份，骨刺是贅生骨頭，一般人都認為椎間盤突出就是骨刺；其實，依醫學而言，是兩種不同的情況。而在出現椎間盤突出或是骨刺，則是有壓到神經才需要治療，以解除和改善症狀，如果症狀輕微，可以先做保守療法，以脊椎牽引復健治療。



身體發出警訊 要趕快調整



至於會導致骨頭退化，除了老化之外，工作型態與壞習慣，例如長時間低頭打電腦、看手機，或是不斷彎腰搬重物，都可能加速骨頭退化，以致頸椎或腰椎出現椎間盤突出和長骨刺。黃柏憲醫師強調，人體老化不可能都做手術，有人膝蓋退化，一樣可以行走，也不需要置換人工膝關節；當發現有脖子痠痛、肩頸痠痛或是腰痠背痛挺不直，就是身體發出警訊，這時要趕快調整，否則會有更大的問題。



會影響工作與生活品質 就需要手術治療



還有哪些方法來治療椎間盤突出及骨刺呢？黃柏憲醫師進一步指出，無論治療與否，原本工作型態與壞習慣要調整，例如得要轉換工作，因為脊椎已無法承受原本工作，而且要改善不良姿勢習慣；如果骨刺壓迫神經很嚴重，復健治療效應就有限，而若是所出現症狀會影響工作與生活品質，就需要做手術治療。

資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=32474喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網http://healthnews.com.tw更多健康資訊