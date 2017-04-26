臺北市立啟聰學校百年校慶 邀”熊讚”一起來教育廣播電台 (2017-04-26 13:11)
這週六(29號)是臺北市立啟聰學校百周年校慶，臺北市立啟聰學校為臺北市最早的特殊教育學校，今年欣逢百年校慶，又躬逢臺北世大運盛事，啟聰學校邀請「熊讚」一同來啟聰學校歡慶百年；此外，也會帶領孩子一起在校慶師生盃籃球賽中場休息時間跳2017世大運運動操，師生共同歡度學校的百年生日。
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