英國跨界美聲天團「布雷克」6月首度來台獻唱教育廣播電台 (2017-04-26 13:20)
來自英國的跨界美聲天團「布雷克」6月25號將首度於臺北國家音樂廳舉辦《跨界美聲天團-布雷克-電影情緣》演唱會， 3月才於英國女王伊麗莎白二世御前演出，行程滿檔的「布雷克」，對於來台非常期待；首次與臺灣觀眾見面就適逢慶祝成團10年，特別精心挑選出20多首經典歌曲，包括《新天堂樂園》主題曲，《新娘百分百》電影插曲《她》、《西雅圖夜未眠》主題曲《當我墜入愛河》，《綠野仙蹤》傳世經典曲《飛越彩虹》，音樂劇則包括《歌劇魅影》、《悲慘世界》、《西城故事》，以及歌劇《杜蘭朵公主》中的《公主徹夜未眠》等，曲目令人期待。
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