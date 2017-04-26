臺北市”校際盃機器人競賽”初賽周末登場教育廣播電台 (2017-04-26 13:27)
「臺北市校際盃機器人競賽」迄今邁入第15年，今年參賽隊伍來自高中職以下學校共159隊425人次，包含挑戰賽84隊、公開賽32隊及創意賽43隊，為了迎接「2017世界大學運動會」，挑戰賽以「機器人運動會」、公開賽以「機器人駕訓班」為主題，創意賽主題為「An Energetic City充滿活力的城市」，設計有關運動會競賽項目的機器人，這周末(29、30號)於蘭雅國中辦理挑戰賽初賽及公開賽決賽，並於5月7號舉行決賽。
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