員警中彈 花蓮縣長到院慰問教育廣播電台 (2017-04-26 13:44)
花蓮縣長傅崐萁今（26）日前往門諾醫院，慰問在查緝強盜通緝犯時，遭子彈貫穿左膝蓋的受傷員警，花蓮港務警察總隊刑警大隊偵查佐温仕榮，他表達縣府支持警方執法的立場，並肯定人民保母的奉獻。
温仕榮與花蓮刑大聯合緝捕毒品通緝犯時，不幸被流彈擊中，貫穿左膝，所幸送醫後並無大礙，花蓮縣長傅崐萁特別前往慰問，並表示，社會要有好的治安，就一定要支持警察，否則，社會將更加混亂。
另外，傅縣長也強調，要支持警方執法，更具體的作為，就是杜絕關說，讓警察局長不必因為執法而被民意代表羞辱，讓警方做該做的事，沒有後顧之憂。
對於縣長的慰問與勉勵，温仕榮表示相當感激，更強調，一定會儘快恢復，重返崗位。
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