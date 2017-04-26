【中央網路報】

Samsonite Black Label黑標_PLUTUS_GROUPSamsonite_Inova_黑色大理石_20吋$12,000_25吋$14,000_28吋$16,000_30吋$18,000 (7)Samsonite_Lite-locked_groupSamsonite_Lite-Shock_GROUPSamsonite2017多項產品得獎 全球知名旅行用品品牌Samsonite集團，2017年再度從各界傳來肯定好評!首先捎來的是全世界旅行者直接票選的指標性獎項—TripAdvisor旅行者之選大獎(Travellers’ Choice Awards)2017 Favourite Luggage Brand獎項中，Samsonite再攫”最受喜愛的旅行箱獎”，這也是Samsonite連續第五年獲得此殊榮；另外素有設計屆奧斯卡之稱的紅點設計大獎（Red dot design award），Samsonite 2017新品-PLUTUS等3個系列產品亦得到肯定！代表世界旅箱第一品牌Samsonite同時得到全球旅人以及設計界的雙重肯定！Samsonite台灣分公司總經理林福平先生表示：TripAdvisor是最具指標性的國際性旅遊評論網站，每年都舉辦各類旅行相關的旅行者之選大獎，最喜愛旅行箱品牌也是透過世界各地的旅客投票票選而出，TripAdvisor旅行者之選大獎彰顯旅人實際使用經驗，要獲得此獎並不容易，而Samsonite連續五年獲得，可見在世界旅者心中Samsonite擁有極高評價，證明Samsonite領先其他旅箱品牌，成功扮演了世界旅行者的最佳旅伴。另素有設計屆奧斯卡之稱的紅點設計大獎2017年也再次肯定Samsonite持續在設計創新上的品牌理念！2017年Samsonite Black Label黑標PLUTUS系列、Veron系列再度光榮登上世界設計界地位崇高的紅點設計大獎（Red dot design award）！說明了擁有百年歷史的Samsonite從不懈怠，不斷追求更細緻工藝技術、更創新科技製作、更尖端時尚設計，一心追求成為旅人生命旅程中最值得信賴與彰顯品味的夥伴。Samsonite持續致力於滿足當代旅行者的需求，這樣的初衷及理念，從品牌1910年創立至今，仍然堅持不變。多項獎項殊榮證實Samsonite持續跟隨時代潮流、技術、科技而前進的堅定態度，值得世界旅者永遠的信賴。TripAdvisor旅行者之選Samsonite蟬連五連得獎!全球最大型的旅遊網站Tripadvisor最近公佈了2017年度旅行者之選大獎，而Samsonite再度被譽為2017全世界旅客最喜愛旅行箱品牌，這是Samsonite第五年再度得獎。Tripadvisor設立此獎項的目的為希望以此嘉許持續提供卓越品質之品牌。想要獲得旅行者之選大獎並沒有捷徑，需要從產品、服務、旅行者良好使用經驗深耕，並且需要是全世界旅者都共同肯定，才有機會獲得大獎。Samsonite第五年得此殊榮，榮獲旅客最高評價旅行箱獎項，可見Samsonite旅行箱在全世界各地旅行者心中，地位難以動搖。Samsonite秉持的跟隨旅者一起成長的初衷，在每次設計、研發都思考旅行者的每個需要，針對不同族群需求來設計不同特色的旅行箱，每個族群需求都被滿足，十足貼心，也難怪第五年持續獲得世界旅者肯定。2017新作PLUTUS再奪紅點大獎大獎Samsonite Black Label黑標PLUTUS獲得2017年紅點設計大獎最佳設計獎。為2017年經典而別緻硬箱的系列，內部收納組織均附有鞋套、衣物收納袋、個人隨身物品收納包以及行李箱箱套等，提供全方位組織化收納功能，打包旅行物品輕鬆優雅。完美結合功能及高端時尚的元素，以挑惕態度使用耀眼金屬配件點綴。華麗的棱鏡線條搭配豐富的內裝收納設計，搭配考究細節，SBL PLUTUS成為尋求奢華與極致風格的旅行者的不二法門，讓旅人行走在機場、穿梭於大街小巷，皆展現品味態度。歷年Samsonte紅點設計系列 回顧仍驚喜不斷Samsonite成功的打造出世上最強韌且最輕盈的行李箱代表作-Lite-Shock系列，此系列是Curv®專利技術的極致展現，堪稱世界上最輕款的旅行箱，因流線感超強的水波紋設計，榮獲2015年紅點設計大獎，外觀設計創意靈感來自於大自然，源自於石子掉入水中所產生的漣漪效應，水面泛起的漣漪，能有效緩衝使用旅行中箱，來自外界的衝撞力量，增加抗狀能力，此項防撞設計為Samsonite專利設計，有效增強了箱角的強韌度。因為外型藝術感十足極強大的實用功能，是眾多明星藝人選擇使用的箱款。受到世界紅點設計肯定的Inova系列，外殼採用俗稱防彈PC的聚碳酸酯，並指定採用Bayer的 MAKROLON®聚碳酸酯，耐重壓抗磨損，兼具輕巧特色。簡約方正的外型設計；內部設計功能性強，上下蓋區、束帶等一應俱全，2012 年“紅點設計獎”實至名歸。2016年推出全新推出Inova大理石黑白花紋系列，設計大膽的表現礦石自然美與溫潤優雅的質地美感，不僅材質輕便，令人驚豔的Ｔ型單桿與滑順的飛機輪讓箱子好推又不費力，旅行出差都可完美展現品味！大名鼎鼎的貝殼箱，以其標誌性的貝殼花紋，及堅固極輕的特性著稱於旅行箱界。貝殼箱第一代Cosmolite是2010年紅點設計大獎中「最佳設計獎」得主。此系列因使用高性能材料的Curv®專利技術聞名，因此具有堅固耐用、便靈動的特性，零度以下的抗凍能力更是完勝PP、ABS、鋁鎂合金等材質。一推出就廣受吹捧，Curv®專利技術也因此聞名於世。Lite-Locked輕系列為升級版，將輕巧強韌特質更完全貫徹，並新增Samsonite專利技術三點鎖扣系統，完全保護旅行者使用密碼鎖時的隱私，大大提高旅行箱安全性。持續創新 以旅行箱先驅之姿前進如同Samsonite品牌名稱-「一位強而有力的聖者」，一百年來從經典到創新的Samsonitee創造無數驚人之作，Samsonite不停止前進，不斷突破自我，並坐擁旅行產業的世界領導先驅之位。從產品的材料、創新式的設計，Samsonite將不斷超越自我，隨著時代潮流、技術，不斷隨著旅客的發展、技術科技而前進的旅行箱品牌，持續引導流行。(蘇松濤報導)文檔附件：2017 紅點設計大獎 最佳設計獎