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夏日戲水季將近，北市消防局在中正橋下舉辦大型防溺演練，同時也呼籲民眾注意防溺救溺的原則。圖／台北市消防局提供 時序即將入夏，天氣雖仍未十分炎熱，但夏日的腳步已然不遠；為提醒民眾，夏日戲水時，一定要慎選場所，同時要多人同往、隨時小心注意同伴之外，還要牢記防溺10招、救溺5步，台北市政府消防局特別在26日上午10時，於中正河濱公園的中正橋下舉辦「防溺示範演練」。這項演練同時也邀請內政部消防署、空中勤務總隊、新北市政府消防局、雙園救生分隊及南港潛水分隊等單位共同參與各項防溺救援技能及直升機吊掛救援等項目；同時現場也辦理防溺宣導活動。台北市消防局指出，今年4月以來，氣溫逐漸回升，前往水域戲水遊憩民眾逐漸增加，因此，特別提醒愛玩水的民眾，行前一定要多了解防溺知識，最好多人同往戲水，此外，在玩水的同時應提高警覺心，時時注意同行同伴的狀況，也一定要瞭解自身的體能狀況，並慎選合格泳池等戲水場所，以確保安全。另外，為維護戲水民眾的安全，臺北市政府消防局在每年6月到9月的星期例假日協請台北市北海水上救生會、台北市義勇消防總隊第四大隊第四特種中隊、中華民國紅十字會台北市分會義勇救生隊、台灣義勇救生協會及內湖水上救生分隊等熱心民救難團體，在外雙溪楓林橋及碧溪橋下方設置臨時警戒站，除宣導民眾要注意戲水安全，也指導民眾水上安全要領，若發生突發事故，亦可就近救援，避免發生不幸事故。臺北市政府特別呼籲民眾在戲水消暑之際，應遵行防溺十招，並記住救溺五步(叫、叫、伸、拋、划)以自助救人，防止不幸事件再次發生。防溺十招：1、戲水地點需合法，要有救生設備與人員。2、避免做出危險行為，不要跳水。3、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。4、不要落單，隨時注意同伴狀況位置。5、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。6、不可在水中嬉鬧惡作劇。7、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。8、不要長時間浸泡在水中，小心失溫。9、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。10、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。救溺五步：1、叫：大聲呼救。2、叫：呼叫 119 、 118 、 110 、 112 。3、伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）。4、拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等） 。5、划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。 （吳靈芬報導）