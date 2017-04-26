夏日戲水慎選場所 牢記防溺10招 救溺5步中央網路報 (2017-04-26 14:08)
這項演練同時也邀請內政部消防署、空中勤務總隊、新北市政府消防局、雙園救生分隊及南港潛水分隊等單位共同參與各項防溺救援技能及直升機吊掛救援等項目；同時現場也辦理防溺宣導活動。
台北市消防局指出，今年4月以來，氣溫逐漸回升，前往水域戲水遊憩民眾逐漸增加，因此，特別提醒愛玩水的民眾，行前一定要多了解防溺知識，最好多人同往戲水，此外，在玩水的同時應提高警覺心，時時注意同行同伴的狀況，也一定要瞭解自身的體能狀況，並慎選合格泳池等戲水場所，以確保安全。
另外，為維護戲水民眾的安全，臺北市政府消防局在每年6月到9月的星期例假日協請台北市北海水上救生會、台北市義勇消防總隊第四大隊第四特種中隊、中華民國紅十字會台北市分會義勇救生隊、台灣義勇救生協會及內湖水上救生分隊等熱心民救難團體，在外雙溪楓林橋及碧溪橋下方設置臨時警戒站，除宣導民眾要注意戲水安全，也指導民眾水上安全要領，若發生突發事故，亦可就近救援，避免發生不幸事故。
臺北市政府特別呼籲民眾在戲水消暑之際，應遵行防溺十招，並記住救溺五步(叫、叫、伸、拋、划)以自助救人，防止不幸事件再次發生。
防溺十招：
1、戲水地點需合法，要有救生設備與人員。
2、避免做出危險行為，不要跳水。
3、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。
4、不要落單，隨時注意同伴狀況位置。
5、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。
6、不可在水中嬉鬧惡作劇。
7、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。
8、不要長時間浸泡在水中，小心失溫。
9、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。
10、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。
救溺五步：
1、叫：大聲呼救。
2、叫：呼叫 119 、 118 、 110 、 112 。
3、伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）。
4、拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等） 。
5、划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。 （吳靈芬報導）
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
series 去角質．series 保濕乳液．Ultima I-Series．T1-lab．series 跑車．series 390CC．series 保濕膠．series 耳環．series 電鬍刀．I-Series．series 硬碟．series 電腦手提包．series EASTPAK．CREATIVE SERIES II．otterbox Series．Series 320s．德國百靈 Series 320s．Creative T40 Series II．series 麥克風．series 保濕組．series 活膚霜．series 耳罩．series 手錶．series MP4．Q Series Pro．series 玩具．series 襪子．series 隨身碟．series 調理露．series 籃球
湖南106名學生染愛滋 大學生成感染「重災區」【北京新浪網】
美國留學生活成本大起底：加州穩拿第一 【北京新浪網】
中華電信超搶手新機優惠 五月齊發【中央網路報】
才女作家林奕含香消玉殞 享年26歲【中央社】
360°康健指數：六成上班族在乎健康促進計畫【中央網路報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》