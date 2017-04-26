地方中心／台東報導

「東寒單」不再只是台東人的東寒單，這次終於要再次邁向國際舞台，前進中國囉！「青島市媽祖文化聯誼會」將於本月28日~5月4日舉辦首屆青島市媽祖文化節活動，會長「趙起良」先生於參訪大甲媽祖活動時初次看到「炮炸寒單爺」的儀式，現場感受到炸寒單的驚人魅力，所以特地邀請了「台東玄武堂」，前往山東青島進行兩岸人民信仰交流，希望把「肉身寒單爺」無畏無懼的這種「生命力展現」帶給當地民眾，透過優秀的台灣在地民俗活動，來弘揚媽祖精神、協助媽祖文化的發展與傳播。

李建智堂主於4月24日召開行前會議，向全體工作團隊精神喊話：「此次能受邀出國進行文化交流與表演，一定要用最高標準來呈現，要有為台灣、台東、玄武堂爭光的決心，每一個環節都不能馬虎，每一個人都要全力以赴。」堂主的決心，感染了現場的每一位夥伴，期待活動當天能有最精彩、最完美的展現。

台東玄武堂前進山東青島（圖／台東縣政府新聞傳播科提供）

「炮炸寒單爺」一直是台東元宵節宗教活動的主題，每年吸引上萬名觀光客來到台東旅遊。現任台東縣議員的堂主-李建智，信仰寒單爺超過30年，接手爐主成立「台東玄武堂」供奉寒單爺這28年來每年不間斷的在元宵節舉辦盛大的「炮炸寒單爺」宗教祈福活動，為信仰的發展與傳承不遺餘力。

期間，於民國91年，榮獲「交通部觀光局」列入元宵節三大主題慶典(北天燈、南蜂炮、東寒單)；民國96年1月，登錄台東縣政府「台東縣具文化資產保存價值的民俗及有關文物」；民國96年，獲得推薦為「無形文化資產」；民國102年12月，榮獲內政部選為「台灣宗教百景」。

台東玄武堂，從105年開始，連續兩年受邀到「大甲鎮瀾宮」為大甲媽祖出巡祈福，讓在場信徒與遊客為之震撼，網路直播影片觀看人數更一再突破高潮，受到現場信徒與觀眾一致好評。也因為精彩，所以這次才能受邀到「山東青島」進行宗教文化交流，讓「東寒單」的名氣得以邁向國際舞台，成為台灣、台東之光。