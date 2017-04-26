記者鄧富珍／彰化報導

彰化藝術館自4月26日起至5月16日止，推出一場獨特的【築夢‧協奏曲~身心障礙者藝術創作展】，這是一群不同類別的身心障礙者，以他們堅強的意志與能量，克服先天的障礙，與媒材和工具對話，而完成點點筆觸累積及破碎的線條，每一幅畫都是獨特的創作，也都訴說著一個個感人的故事；市長邱建富歡迎大家一起來觀賞，並給予這群生命鬥士們肯定的掌聲與鼓勵。

邱市長指出，籌備這次展覽的社團法人台灣畫話協會，除了提供身心障礙者藝術創作(油畫、彩墨、多媒材、拼布、陶藝、園藝等)的教學課程外，也積極推動藝術展覽，將身心障者的創作推廣到各個角落，一方面透過展覽提升其自信心與成就感，也讓社會大眾可以認識到不同身心障礙者的特性與創作風格。

身心障礙者的畫作充滿親情的味道

此次築夢˙協奏曲~身心障礙者藝術創作展，參展者包括腦性麻痺、小兒麻痺、肌肉萎縮、肯納症、妥瑞氏症、智能障礙、肢體障礙、多重障礙、罕見疾病等，因其身體限制的不同，在藝術的展現上也有別，例如腦性麻痺因手部力量控制較困難，其畫作呈現上線條較為扭曲；肌肉萎縮者雙手較無力，在線條呈現上較為顫抖；智能障礙者則能畫出許多童趣意象及卡通符號等。

儘管各有不同的限制，但每位參展人在創作上時用色獨特且繪製的圖形都有其個人風格，亮麗鮮明的用色代表著身心障礙者的自我認同與肯定，也希望讓社會大眾拋開刻板印象，可以更加認識並肯定障礙者的能力與生命力，期盼透過此一藝術的連結，激發障礙者的力量，以開創積極樂觀的人生。