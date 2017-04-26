（中央社記者蔡怡杼台北2017年4月26日電）金融監督管理委員會主委李瑞倉表示，目前已揭露加薪的上市櫃企業，今年平均加薪3%到5%，金融業則相當分歧，尤其，證券業加薪幅度為0.8%到15%。



立法院財政委員會今天處理106年度中央政府總預算案有關金融監督管理委員會主管預算凍結書面報告6案、專案報告46案，計52案。



國民黨立委曾銘宗關注企業加薪情況，他質詢時指出，根據主計處預估今年企業加薪幅度約2%左右，上市櫃公司去年獲利表現如何？今年加薪幅度有多少？



李瑞倉回應，上市櫃公司去年獲利2.23兆元，成長2.24%，其中，金融業獲利約5000億元，而目前主動揭露加薪資訊的上市公司有35家，上櫃有28家，平均加薪幅度有3%到5%。



根據金管會統計，銀行去年獲利約3000億元，證券業有217億元，期貨為36億元，壽險則有1065億元，產險則有126億元。



曾銘宗進一步詢問金融業加薪情況？李瑞倉說，銀行加薪3%、證券業則是0.8%到15%、期貨3%到5%、壽險5%，產險是2%。



另外，曾銘宗也表示，現在外商紛紛撤離台灣，且外國金融機構即使留在台灣，在總行的地位也愈來愈低、員額也愈來愈少，期許檢查局金檢時可以從大處，不要挑小毛病，讓外商留在台灣相對困難。



李瑞倉說，自去年底接任金管會主委以來，外國金融機構有來拜會，且自己也很樂意與業者接觸會談。