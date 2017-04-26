5月台指期漲27點中央社 (2017-04-26 13:52)
（中央社台北26日電）台北股市今天終場漲14.74點，收9856.45點。5月台指期以9841點作收，上漲27點，與現貨相較，逆價差15.45點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨9814點、6月期貨9800點。
台股今天終場漲14.74點，收9856.45點，成交金額新台幣1013.33億元。
5月台指期貨以9841點作收，漲27點，成交12萬356口；6月期貨以9827點作收，漲27點，成交2211口。實際收盤價格以期交所公告為準。1060426
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