（中央社記者許秩維台北26日電）日前有建中生假冒錄取台大醫學系的同學受訪，教育部長潘文忠今天表示，公開言論應該更謹慎，答應受訪就應信守承諾，避免用不真實方式呈現而誤導視聽。



台灣大學24日公告個人申請錄取結果，建中生周展帆冒充考上台大醫科的同學趙文傑受訪，事後將過程貼到臉書，並被轉發到網路上，引發關注，今天他向學校老師坦承，這麼做是「覺得好玩」。



教育部長潘文忠今天到立法院教委會報告，會後接受媒體訪問時表示，學生受訪的這些訊息都會經由媒體對外傳達，公開的說明或言論都應該更謹慎，避免因為玩笑的作法而誤導視聽，不真實的呈現反而會將原本正向的訊息，變成負面的傳達。



潘文忠也指出，學生是否接受訪問，應該是有選擇性，如果不想受訪，可以用明確的態度來表示，如果為難就不用勉強，但如果答應受訪後，就應該信守承諾、審慎對待，這才是比較適切的表現，避免用替代或其他不真實的方式來呈現。1060426