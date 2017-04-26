音樂外交 高市交赴日金澤音樂節扮大使中央社 (2017-04-26 13:45)
（中央社記者王淑芬高雄26日電）高雄市與日本的交流頻繁多元，高雄市立交響樂團受邀將在5月1日到5日赴日本金澤市參加首屆「貝多芬音樂節」海外巡演，不僅讓城市關係更緊密，也被賦予推動文化交流的大任。
知名的「熱狂之日」多次在金澤市舉辦，金澤市今年還開創首屆「金澤音樂節」並以「貝多芬」為主題，邀請世界各地的傑出音樂家及樂團演出。
高市交受邀啟程赴日將參與金澤首屆「貝多芬音樂節」海外巡演。市交說此國際巡演除促進中日音樂文化交流，更為高雄與金澤市締結友好合作，投下良好的契機，預計明年夏天，金澤交響樂團也將回訪高雄演出。
據了解，高市交受邀是緣於亞洲文化推展聯盟主席茂田雅美拜訪市長陳菊，他很推崇高雄市熱絡的文化活動及各類表演團隊，對高雄市的春天藝術節也讚譽有加。
樂團指揮楊智欽表示，這次赴日將連演5場音樂會，全程演出貝多芬作品，每場都有不同曲目安排，盼團員及樂團都能通過這個艱鉅的挑戰，也希望因此開拓高市交的國際聲名。1060426
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