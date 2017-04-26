台股收盤漲14.74點中央社 (2017-04-26 13:35)
（中央社台北26日電）台北股市今天收盤上漲14.74點，為9856.45點，漲幅0.15%，成交金額新台幣1013.33億元。1060426
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