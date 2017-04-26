【財訊快報巫彩蓮報導】蘋果新款iPhone在大尺寸高階機種導入AMOLED面板，貼合製程複雜程度高，GIS-KY業成( 6456 )、TPK-KY宸鴻( 3673 )紛紛增加新的設備投資，因應後續資本支出需求，GIS擬辦理現金增資或現增參與發行GDR(海外存託憑證)，上限3千萬股，而TPK現金增資或現增參與發行GDR，上限為6千萬股。



蘋果iPhone搭載AMOLED上市時程臆測不斷，第一階段仍是SD(三星顯示器)為主，外傳簽約保障供應量7千萬片，最高到9千萬片，供應初期仍是SD為主，LGD則是明年下個階段供應商，屆時貼合接單才會釋出。



而TPK、GIS均積極爭取OLED 3D Touch面板貼合接單，子公司陸續公告增加設備設備，GIS投資重心放在成都廠，日前董事會核准23.51億元資本支出，自今年2月起陸續投資，TPK資本支出由去年28億元，增加到今年47億元，當中有8成用在新製程的投資。

TPK、GIS因應未來資本支出，新製程的投入，連袂宣布現金增資或是現增參與GDR發行的增資計畫，分別選定在5月16、22日召開股東會討論之。





