（優活健康網新聞部／採訪報導）25歲後膠原蛋白逐漸流失，只擦保養品已經不夠對抗肌膚「缺水」。隨著醫美的蓬勃發展，「抗老、美肌、高顏值」變為邁入熟齡的女人不斷追求的秘密。近年來，「美魔女」、「凍齡」、「逆生長」等詞正夯，猜不出年紀的辣媽越來越多，除了塗塗抹抹的保養，還有哪些守住肌齡的關鍵，就讓我們跟著營養師一起解密辣媽養成術。

每日應補充8-10克的膠原蛋白

營養師蔡宜方表示，人體每天約流失3-5克的膠原蛋白，想要留住肌膚彈性，每日應補充8-10克的膠原蛋白才能讓肌膚維持基本的澎潤彈力。一般民眾會認為吃什麼補什麼，常常希望利用豬腳、雞腳攝取重現肌膚彈力。然而，雖然上述食材含有膠原蛋白，但因為食物的分子較大，吸收力也無法像經過處理的小分子膠原蛋白一樣完全被身體吸收利用，且此類食物油脂高，補充膠原蛋白的同時夾帶許多不必要的熱量，吃多反而會先增加體重，得不償失。

維持肌膚彈力 選擇膠原蛋白4關鍵

另外，膠原蛋白有多種形態，常見的有第一型、第二型，第一型膠原蛋白主要存在皮膚當中，是肌膚澎彈的關鍵；第二型膠原蛋白主要是存在於關節、韌帶、軟骨等組織中，賦予組織強勁的拉力，並可修復損傷組織幫助再造。至於選擇膠原蛋白的標準，蔡宜方營養師表示，想要維持肌膚彈力，第一型膠原蛋白的補充有4關鍵：

1） 小分子胜肽等級／

膠原蛋白是由3種胺基酸組成的螺旋結構，分子很大，若沒有預先經過處理絕對無法吸收。選擇經過水解、形成小分子胜肽結構、超過90％極高消化率的膠原蛋白，才可以有效率的提升皮膚膠原蛋白的密度，達到看得見的效果。

2） 科學實驗證明／

據法國、日本等國家的人體實驗研究顯示，小分子膠原蛋白對皮膚利用率極高，攝取小分子膠原蛋白胜肽8-10克經過4-8周後，可以降低肌膚膠原蛋白碎片程度，皮膚會產生明顯澎潤感，飽水度也會提高，能有效撫平皺紋。

3） 完整生產履歷／

勿隨意聽信非醫藥專業人士上電視購物推薦，應選擇有可溯源、有完整生產履歷、原廠科學研究證明、臨床實證依據且值得信賴的廠牌，才能吃得安心。

4） 專業機構認證／

使用心得不一定是認證！每樣合格的商品一定要「通過衛福部認證之檢驗機構品質安全認證的保健品」、由「營養師、藥師、醫師推薦使用」為佳，且同時具有專業臨床實驗認證者，才能看得出效果，輕鬆吃出美肌。

解肌膚的渴 同時補充維生素C

自由基的產生是老化的催化劑，加上膠原蛋白量不足，就會導致肌膚缺水、臉皮鬆垮。想要「解肌膚的渴」，蔡宜方營養師提醒，除了用吃的補充膠原蛋白之外，同時補充維生素C等抗氧化成分，才能幫助合成膠原蛋白、擊退自由基，發揮加乘效果，重現高保濕感的肌膚。

正常生活作息也能簡單凍齡

蔡宜方營養師另外提到，許多民眾都會向她諮詢抗老秘訣，事實上，老化並不可逆，維持肌齡的簡單辦法就是在老化的過程當中，讓肌膚的膠原蛋白流失速度變得慢一點。至於壓力大、缺運動的上班族又該如何保持肌膚活力呢？蔡宜方營養師表示，只要保持好心情、不熬夜、均衡飲食就能減少自由基的產生。補充足量蛋白質加上維生素C，維持簡單生活作息，凍齡變得好簡單。

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