無國界記者組織（RSF）今年4月初才宣布，因看上台灣新聞自由，選擇於台北設立亞洲辦公室。今日公布2017年新聞自由指數排名，台灣在180國中名列45名、較去年進步6名，在亞洲國家或地區中排名第一。

該排名評量項目包括媒體多元性、獨立性、記者安全和自由等。台灣從去年的51名進步至45名，在亞洲國家地區排名居冠，畫入新聞自由「狀況還算良好」的區塊內。其他亞洲國家，南韓進步7名為63名、日本持平72名，香港則退步4名至73名，中國、北韓則分別為176、180名，狀況最差。

除中國與北韓之外，敘利亞、土庫曼、厄利垂亞皆為狀況最差之國家。前10名為挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、荷蘭、哥斯大黎加、瑞士、牙買加、比利時和冰島。美國則退步2名為43名。

無國界記者組織表示，新聞自由從未如此遭受威脅，即使是民主國家新聞自由也越趨脆弱。不利因素包含令人作嘔的言論、扼殺自由的法規、利益衝突和粗暴對待，美國川普批評媒體記者散播假消息、批評媒體為不誠實的人，仇恨言論和不實指責使得許多國家跟著出現對媒體的攻擊。