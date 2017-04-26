台灣新聞自由位居45名、亞洲居首 北韓全球最差NOWnews今日新聞 (2017-04-26 13:37)
無國界記者組織（RSF）今年4月初才宣布，因看上台灣新聞自由，選擇於台北設立亞洲辦公室。今日公布2017年新聞自由指數排名，台灣在180國中名列45名、較去年進步6名，在亞洲國家或地區中排名第一。
該排名評量項目包括媒體多元性、獨立性、記者安全和自由等。台灣從去年的51名進步至45名，在亞洲國家地區排名居冠，畫入新聞自由「狀況還算良好」的區塊內。其他亞洲國家，南韓進步7名為63名、日本持平72名，香港則退步4名至73名，中國、北韓則分別為176、180名，狀況最差。
除中國與北韓之外，敘利亞、土庫曼、厄利垂亞皆為狀況最差之國家。前10名為挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、荷蘭、哥斯大黎加、瑞士、牙買加、比利時和冰島。美國則退步2名為43名。
無國界記者組織表示，新聞自由從未如此遭受威脅，即使是民主國家新聞自由也越趨脆弱。不利因素包含令人作嘔的言論、扼殺自由的法規、利益衝突和粗暴對待，美國川普批評媒體記者散播假消息、批評媒體為不誠實的人，仇恨言論和不實指責使得許多國家跟著出現對媒體的攻擊。
關鍵字：
上一則：互不相讓！兩隻老鼠在地鐵互搶貝果
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
series 去角質．series 保濕乳液．Ultima I-Series．T1-lab．series 跑車．series 390CC．series 保濕膠．series 耳環．series 電鬍刀．I-Series．series 硬碟．series 電腦手提包．series EASTPAK．CREATIVE SERIES II．otterbox Series．Series 320s．德國百靈 Series 320s．Creative T40 Series II．series 麥克風．series 保濕組．series 活膚霜．series 耳罩．series 手錶．series MP4．Q Series Pro．series 玩具．series 襪子．series 隨身碟．series 調理露．series 籃球
湖南106名學生染愛滋 大學生成感染「重災區」【北京新浪網】
美國留學生活成本大起底：加州穩拿第一 【北京新浪網】
中華電信超搶手新機優惠 五月齊發【中央網路報】
才女作家林奕含香消玉殞 享年26歲【中央社】
360°康健指數：六成上班族在乎健康促進計畫【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》