中國大陸旅行團在台發生事故！由台灣福安旅行社接待的中國大陸浙江旅行團，今(26)日上午約10時時行經台一線新埤段南下車道，駕駛疑外注意路況不慎自撞安全島標誌，5名團員輕微挫傷，經就診後均無大礙，旅行社已安排變更車輛前往墾丁繼續後續行程。詳細肇事原因警方調查中。