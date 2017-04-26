浙江團遊覽車擦撞 團員僅有挫傷無大礙NOWnews今日新聞 (2017-04-26 13:41)
中國大陸旅行團在台發生事故！由台灣福安旅行社接待的中國大陸浙江旅行團，今(26)日上午約10時時行經台一線新埤段南下車道，駕駛疑外注意路況不慎自撞安全島標誌，5名團員輕微挫傷，經就診後均無大礙，旅行社已安排變更車輛前往墾丁繼續後續行程。詳細肇事原因警方調查中。
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