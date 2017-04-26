雷霆在第5戰以99：105不敵火箭，本球季就此畫下一個不完美的句點，但是陣中一哥「衛少」Russell Westbrook攻下47分11籃板9助攻，差點再度完成大三元，不過Westbrook再度完成季後賽新的紀錄，寫下個人新的里程碑。

Westbrook首輪面對火箭的5場比賽當中，繳出平均37.4分11.6籃板10.8助攻的平均大三元成績，成為NBA歷史第3人，前2人分別是1961－62球季的「大O」Oscar Robertson以及「大三元製造機」現任公鹿總教練Jason Kidd。

Westbrook在這5戰中，繳出至少150分50籃板50助攻的神鬼般數據，是NBA歷史上的第1人。

但籃球果然是團隊的運動，Robertson當年在首輪創下平均大三元的成績，最終不幸首輪敗給辛辛那提皇家，Kidd同樣在第2輪就敗給騎士。