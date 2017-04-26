天空驚見鯨魚彩虹雲 網友：仙女下凡NOWnews今日新聞 (2017-04-26 13:45)
大自然時常出現許多奇景令人驚艷，而求之不得的雨後彩虹更是讓人每每撞見都興奮不已。國外則有一名網友，錄下了一段有如「鯨魚」的雲朵與彩虹結合，令人不禁大嘆美翻。
外國網友Anne Elle Salikala在臉書上分享了一段影片，影片中可見，一朵有如鯨魚一般的彩虹，身上竟還發出七彩的彩虹光芒，短短幾秒的影片卻令人驚嘆不已，影片至今已突破496萬人次觀看，隨後也被分享至臉書社團「爆笑公社」，轉載的網友直呼：「好美啊！」。
文章一推出，立刻掀起一陣熱議，網友們紛紛留言，「鯨魚飛仙」、「外星人在上面開party」、「天上的水母」、「乘著七彩雲朵來找紫霞仙子了」、「彩虹鯨魚出來囉～」、「仙女要下凡」。
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