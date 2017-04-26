台鐵便當驚傳汙染 交長：將依最高標準要求中央廣播電台 (2017-04-26 12:40)
媒體爆料，台鐵便當驗出大腸桿菌超標。對此，台鐵餐旅服務總所今天(26日)在立法院答詢時表示，已將不合格產品下架，將自主改善、自主送驗，兩次合格後，才會重新上架。交通部長賀陳旦也表示，將依法用最高的標準來自我要求。
台鐵便當熱銷，年收益高達新台幣8億元。不過26日出刊的媒體卻爆料，台鐵5個餐廳便當送SGS檢驗，結果七堵和花蓮製造的便當，竟驗出大腸桿菌超標。
對此，立法委員李昆澤26日在立法院交通委員會，要求台鐵餐旅服務總所協理李永生立即將問題產品下架，李永生表示沒問題。李昆澤說：『(原音)所以，李協理，不合格的這些產品要立即下架，要到檢驗合格之後，才能重新上架，有沒有問題？(李永生：是，沒有問題，我們現在就是先下架，然後我們自主改善，然後自主送驗，兩次合格，我們才會重新上架。)』
不過李昆澤質疑，台鐵只有七堵、台中、台北、高雄、花蓮5個站有便當工廠，但並未依據「餐盒食品工廠」規範來辦理，也未實施「食品安全管制系統」HACCP，只有按照「食品良好衛生規範」GHP標準自我管理，質疑台鐵便當品牌建立不易，食用者眾，應以最高的標準來要求。
賀陳旦答詢表示，會依法用最高標準來自我要求。賀陳旦說：『(原音)這個部分除了是下架等等自律以外，我們一定按照相關的法律，而且最高的標準來要求自己。我們一定會珍惜我們的品牌，我們來加油。』
台鐵指出，台鐵便當從10年前一天銷售8,200個，到現在日銷2萬8千個，數量大幅成長，因此今年將從七堵開始啟動HACCP管理，同時，台中及台東站也正在興建新的餐務廚房，屆時也將以HACCP標準來打造。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
future 慢跑鞋．breeze 慢跑鞋．防水 慢跑鞋．排汗 慢跑鞋．FUSION 慢跑鞋．new balance 慢跑鞋．ROYAL 慢跑鞋．adidas 慢跑鞋．輕量慢跑鞋．psv 慢跑鞋．Eva 慢跑鞋．男款慢跑鞋．virage 慢跑鞋．NSW 慢跑鞋．SAUCONY 慢跑鞋．dada 慢跑鞋．慢跑鞋紅．asics 慢跑鞋．LOTTO 慢跑鞋．FILA 慢跑鞋．GALAXY 慢跑鞋．PLUS 慢跑鞋．MSL 慢跑鞋．寬楦 慢跑鞋．輕量 慢跑鞋．PONY 慢跑鞋．亞瑟士 asics 慢跑鞋．SOHO 慢跑鞋．女用慢跑鞋．ARRIBA 慢跑鞋
- 【預購91 KOKO】假兩件式連帽長版羽絨外套
- 《BuyJM》超荷重型150x45x180CM鐵力士加寬五層鍍鉻層架/波
- 德國唯寶Villeroy & Boch 唯寶 NewWave 長型 餐盤四入組
- 【MICCOSMO】B3嫩白無瑕美容液(145gx3瓶)
- UWOOD H形橡木扶手雙人沙發【DENMARK丹麥梣木】WRSF02O1
- 【TESCOMA】Presto電磁爐導熱板(21cm)
- 日本直人木業-Honey白橡5尺標準雙人床組(不含床墊)
- 彩糖鑽工坊 GIA鑽石 50分 F/SI1 鑽戒求婚戒
- RABEANCO 頂級荔枝紋牛皮舌扣長夾 - 藍
- 【HIDESAN 海蒂山】歐洲貴族風範V領撞色羊毛大衣(女星熱愛
卡西尼號探測器最後一次飛越土衛六：揭開任務最終章【北京新浪網】
小M拍大片 大咖教你拍出漂亮人像【北京新浪網】
發燒學堂：同樣是拆手機 蘋果是怎麼做的?【北京新浪網】
售價2199元 國行PS4「大作套裝」正式發佈【北京新浪網】
韓國最美空姐辭職當網路主播？月收入達3000萬韓元【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》