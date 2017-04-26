媒體爆料，台鐵便當驗出大腸桿菌超標。對此，台鐵餐旅服務總所今天(26日)在立法院答詢時表示，已將不合格產品下架，將自主改善、自主送驗，兩次合格後，才會重新上架。交通部長賀陳旦也表示，將依法用最高的標準來自我要求。

台鐵便當熱銷，年收益高達新台幣8億元。不過26日出刊的媒體卻爆料，台鐵5個餐廳便當送SGS檢驗，結果七堵和花蓮製造的便當，竟驗出大腸桿菌超標。

對此，立法委員李昆澤26日在立法院交通委員會，要求台鐵餐旅服務總所協理李永生立即將問題產品下架，李永生表示沒問題。李昆澤說：『(原音)所以，李協理，不合格的這些產品要立即下架，要到檢驗合格之後，才能重新上架，有沒有問題？(李永生：是，沒有問題，我們現在就是先下架，然後我們自主改善，然後自主送驗，兩次合格，我們才會重新上架。)』

不過李昆澤質疑，台鐵只有七堵、台中、台北、高雄、花蓮5個站有便當工廠，但並未依據「餐盒食品工廠」規範來辦理，也未實施「食品安全管制系統」HACCP，只有按照「食品良好衛生規範」GHP標準自我管理，質疑台鐵便當品牌建立不易，食用者眾，應以最高的標準來要求。

賀陳旦答詢表示，會依法用最高標準來自我要求。賀陳旦說：『(原音)這個部分除了是下架等等自律以外，我們一定按照相關的法律，而且最高的標準來要求自己。我們一定會珍惜我們的品牌，我們來加油。』

台鐵指出，台鐵便當從10年前一天銷售8,200個，到現在日銷2萬8千個，數量大幅成長，因此今年將從七堵開始啟動HACCP管理，同時，台中及台東站也正在興建新的餐務廚房，屆時也將以HACCP標準來打造。