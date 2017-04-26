Uber推「讚美貼圖」 讓乘客對駕駛表達感激NOWnews今日新聞 (2017-04-26 13:47)
為使乘客有更好的乘車體驗、向駕駛表達謝意，即日起，Uber推出新的評分機制，每當乘客送出一個「讚美貼圖」，駕駛端的Uber App首頁螢幕也將立刻出現通知。
Uber認為，有時候除了給予5星評價也可以多留個訊息，希望將乘客的正面乘車經驗，透過「讚美貼圖」以鼓勵方式傳達給駕駛，也讓乘客有機會向駕駛表達謝意。
「讚美貼圖」有許多不同內容，包含司機幽默風趣、服務優異、車型酷炫、專業導航等，只要乘客點選其中一樣、送出讚美，駕駛即可馬上收到，不僅拉近駕駛與乘客之間的距離，同時也能感謝駕駛用心服務、提升乘車經驗。
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