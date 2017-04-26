互不相讓！兩隻老鼠在地鐵互搶貝果NOWnews今日新聞 (2017-04-26 13:50)
紐約地鐵經常能看到老鼠出沒，但一名男子日前卻發現兩隻老鼠在軌道上搶貝果，其中一隻緊咬貝果跑走，另一隻則是立即衝上前搶奪，互不相讓的畫面相當逗趣，而影片也掀起熱烈討論。
據英國《每日郵報》報導，Instagram用戶安東尼（Anthony Dorsey）上傳這段影片，影片中可見，兩隻老鼠先是在軌道互相搶著貝果，其中一隻隨後緊咬貝果逃走，但另一隻立即追上前，誰也不想禮讓誰，最後貝果變成兩半，雙方才拿著自己的貝果離開。
安東尼提到：「如果我們所有人都可以像老鼠一樣一分為二解決事情，那麼這個世界將會變成更美好的地方！」另外，紐約地鐵出現老鼠已經不是新鮮事，2015年曾有一隻老鼠被拍到拖著PIZZA下樓梯。
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