立法院經濟委員會今天(26日)審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠上演攻防戰，會議一開始，藍營立委就要求「權宜問題」，不斷輪番發言，直到約莫11時30分，經委會召委、民進黨立委邱議瑩請議事人員宣讀條文，強硬讓藍營立委停止發言，雙方爆發衝突，在混亂中，邱議瑩逐一詢問對法條有無意見，邊逕行宣布「無意見，通過」、「前瞻基礎建設特別條例草案完成初審」，直接送院會，接著便宣布散會，整個過程約莫10分鐘。

立法院經濟委員會26日逐條審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，不過，會議一開始，國民黨立委就在主席台前排排站，要求「權宜問題」，不斷輪番發言，拖延時間。

不過，約莫11時30分，經委會召委、民進黨立委邱議瑩請議事人員宣讀條文，強硬讓藍營立委停止發言，雙方爆發衝突，並包圍主席台，有立委強奪麥克風，也有立委拿起咖啡及礦泉水潑灑，但民進黨以人數優勢圍住主席台。

議事人員宣讀條文時，藍營立委不斷高呼「有異議」」、「要處理」、「 反對」，但都未被採納。議事人員宣讀完條文後，邱議瑩便開始逐條審查，依序詢問第一條有無意見、第二條有無意見、第三條等，並逕行宣布「無意見，通過」，全部唸完後，邱議瑩宣告「前瞻基礎建設條例草案」完成初審，不需朝野協商，直接送院會，接著便宣布散會。她說：『(原音)前瞻建設條例草案已經完成初審，以上逐條委員會一致通過，請問需不需要送朝野協商？(抗議聲：有異議、無效)那不需經朝野協商，直接送院會，前瞻條例到這裡審竣完畢，本日會議結束，主席現在宣布散會。』

據了解，法案初審後，將有1個月的協商冷凍期，立法院本會期法定是到5月31日，按照時程極有可能得留到延會或臨時會處理。