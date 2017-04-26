研究：全球暖化致有毒海藻增生中央廣播電台 (2017-04-26 12:53)
環境網站ENN在25日報導，由美國紐約石溪大學(Stony Brook University)海洋科學教授戈布勒博士(Dr. Christopher Gobler)領導的最新研究顯示，1980年代以來的海洋暖化現象，與有毒海藻的擴散有關。
各界預測氣候變遷將在全球海洋引發一系列問題，包括海溫升高、海洋酸化與缺氧等等。而24日刊登在「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)網上的這份研究則顯示，氣候變遷已經造成海中有毒海藻擴散與密集化的這項後果。
由戈布勒博士領導的科學家團隊使用高解析度海溫資料，研究北大西洋(North Atlantic Ocean)與北太平洋(North Pacific Ocean)兩種最毒海藻Alexandrium與Dinophysis的增長趨勢。研究顯示，兩個海盆大片區域自1982年起都已暖化，顯然更有利於這些海藻存活，藻華(algae bloom)現象已變得常見。所謂「藻華」，指的是在一定範圍水域中，浮游植物密度於短期內大量增生的現象。
Alexandrium與Dinophysis會產生神經與胃腸道毒素，而人類可能會因食用貝類攝入這些毒素，引發麻痺與腹瀉等嚴重健康疑慮。
戈布勒說，「有毒或有害藻華並非新現象，許多人可能已經知道像是紅潮(red tide)等等別名。」「這些現象可能使人攝取到有毒貝類，因而生病或死亡，並可能藉毒死魚類與其他海洋生物，損害海洋生態系統。 」
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