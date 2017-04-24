網路紅人谷阿莫以「X分鐘看完電影」系列影片爆紅，卻也因此惹上侵犯著作權爭議，近日被片商和影音串流平台KKTV提告鬧得沸沸揚揚，對於著作權法我雖然不太瞭解，但其實這整起事件看了比較讓人難過的是，竟然有這麼多人支持谷阿莫的所謂「再創作」，甚至稱他是「影評人」？

我所知道的影評人是有深邃的文化底蘊，去了解情節與電影故事背後的所有，而非三言兩語就隨便斷章取義就對藝術作品下定見。我想，電影從來就不是五分鐘能看完的東西，只求簡單粗暴迅速秒懂，而不重細節內涵深度脈絡的速食文化，我們還能期待這個社會對作品有什麼尊重可言？就算是安哲洛普修斯的片子，大概也會被說的像綜藝節目沒兩樣吧？

▲網路紅人谷阿莫拍影片為自己辯護。（影片截圖，2017.04.24）

這也讓我想到最近興起所謂的「時尚評論家」、「部落客網紅」的吐槽惡搞文化，這些不知道哪裡來的「時尚評論家」，在網路上隨便三言兩語抹煞了許多設計師的心血，這些「時尚評論家」不去了解設計師創作作品背後的故事與動機，只一味嗜血的對於表淺的外在造型大肆嘴賤批評，這是很可怕的，不只是對於設計師，而是這種整個社會的淺碟化。

▲有許多真材實料的「時尚評論家」，對於當代時尚有著精闢洞見。（圖／翻攝自-時尚編輯的真心話FB）

不可否認的是，當然有許多真材實料的「時尚評論家」，對於當代時尚有著精闢洞見，像是我很喜歡的時尚寫手烏鴉-Heaven Raven，因為寫者本身就是國際中文版雜誌時裝編輯，所以對於時尚也有自己的獨特想法；或是吐槽到很有理、讓你不得不信服的-時尚編輯的真心話 (同時還是個港片狂)，都有著不譁眾取寵、很有建設性的時尚評論。

最讓人難以忍受的是那種自以為幽默，其實根本就是對女星人身攻擊的「時尚評論家」，尤其是三金典禮過後，女星們常常被批得體無完膚，「時尚評論家」的業餘意見變成專業殺手。我不知道其他人看了心情如何，但我自己就非常不愛看這種連紅毯禮服品牌名稱都喊不出來、有的甚至還會拼錯品牌名稱的業餘時尚評論，這些業餘評論，對於整個時尚產業是一種傷害。

▲三金典禮過後，女星們常常被批得體無完膚。（圖／NOWnew資料照片）

當然也不是說設計師作品、女星造型就不能批評，每個人當然都能有自己的見解看法(而且有些造型或設計作品是真的夭壽可怕、不罵不行...)，只是在評論任何事物之前，最起碼要做到了解作品吧？這才是對於設計者最起碼的尊重，舉個最近的例子好了，我曾經寫過《時尚小男孩／酸民不懂的時尚？當珍珠奶茶走上時裝伸展台》就是一個例子，鄉民們不去了解台灣設計師江奕勳的設計背景與創作理念，就針對設計胡亂批評。另外一個例子，常常被誤解批評的還有傳奇設計師川久保玲Comme des Garçons，伸展台上那些怪異卻各有意義的服裝作品，其實有時候服裝作品不只是為了美而存在，也可能是一種藝術衝擊，川久保玲透過時裝來解構所著衣物的界線，跟那些被消費主義消費的時裝精品大牌不一樣，這個品牌每季推出的設計沒有大熱單品，只有藝術衝擊，這何嘗也不是一種美？

▲傳奇設計師川久保玲Comme des Garçons之前推出的大便裝十分衝擊人心。（圖／翻攝自nowfashion.com）

從谷阿莫扯到時尚部落客，寫了這麼多，其實我還是覺得有議論是很棒的事，博君一笑當然無傷大雅，但更期待台灣社會不只有谷阿莫「X分鐘看完電影」系列、或是「哪個女星穿很醜、鞋子如八爪章魚」這種速食文化底下只有一日壽命的淺碟產物，而是能擁有經過消化與了解的建設性見解才是良性議論循環。

谷阿莫的影片讓人惱怒的其實不只是影片侵權問題或是「再創作的合理使用性」，而是這些速食電影評論也實實在在的侵害了一部電影作品的深度與尊重，同樣是電影影評，我更愛看真正的電影評論家-馬欣 筆下讓角色從文字中活過來的精闢影評，而不是谷阿莫那些連角色臉孔都血肉模糊的「X分鐘看完電影」，我還是覺得有想法可以跟別人分享是一件很美好的事情，但獨立思考與了解之後的想法，才會贏得別人對你的尊重。