優酪乳加地瓜 換季腸胃保健這樣吃健康醫療網 (2017-04-26 12:51)
(健康醫療網／記者林怡亭報導)
排便不順一直是許多民眾深受其擾的腸胃問題之一，尤其到了換季期間，因為氣候轉變讓腸胃不適的情況更加明顯，營養師高敏敏建議，腸胃不卡卡，菌相平衡是重要關鍵！人體中有高達95％的菌叢都棲息於腸道中，維持其菌相平衡幫助排便順暢，換季飲食建議從益生菌與益生源搭配著手，像是優酪乳加地瓜的組合，實踐腸胃保健。
規律飲食 順便好暢快
過去曾收過一案例，27歲左右的女性上班族，長期飽受排便不順困擾，最長時間甚至到一個月才能排便一次的頻率，而尋求協助。藉由聽診器觀察，發現其蠕動情況幾乎停滯，宛如80歲老嫗。
個案表示不想藉由藥物方式解決問題，因此高敏敏營養師建議從飲食著手，增加膳食纖維與好菌的攝取，其中包括優酪乳搭配地瓜的方式。而依此規律飲食一周後，該名女性上班族表示排便頻率增加，上廁所也不似從前困難。
地瓜營養價值高 具藥用食品潛力
除了好菌加上益生源外，優酪乳與地瓜分別有許多營養優異處，以地瓜為例，地瓜含有鎂、beta-胡蘿蔔素、維生素A、維生素C、維生素E與維生素B群等豐富的營養成分。
也因如此，近年國際間發表地瓜對於人體幫助的研究數量不勝枚舉，而在《藥用食物期刊 （Journal of Medicinal Food）》期刊中，曾發提到地瓜營養價值高，並在癌症、高血脂、發炎等領域中被探討，綜合其營養價值則具有藥用食品（Medicinal Food）的潛力。
優酪乳鈣好吸收補充好菌
而優酪乳中最廣為大眾所熟悉的，便是維持菌相平衡、體內順暢，針對不同菌種特性，各自發揮的助益。而優酪乳由於為牛乳所製成，因此除含有豐富的蛋白質外，優酪乳的鈣質也比牛奶較容易被吸收，甚至因發酵過程中消了乳糖，可作為乳糖不耐症民眾補充鈣質、蛋白質、甚至好菌的營養選擇之一。
選用國家認證的優酪乳就安心
優酪乳搭配地瓜為大眾健康組合，不限於哪個族群食用，高敏敏營養師建議民眾可選用有國家健康食品認證的優酪乳定期定量補充好菌，且挑選170～270克的地瓜搭配食用，即刻為腸胃換季。
資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=32485
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