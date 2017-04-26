國台辦回應中華台北改為中國台北：不存在矮化北京新浪網 (2017-04-26 13:30)
電視屏幕右下角的標示也從「中華台北」改成「中國台北」
乒乓球亞錦賽期間，媒體對參賽台灣方面代表隊名稱從「中華台北」改為「中國台北」。今天，國台辦新聞發言人馬曉光指出，大陸媒體一直按照一個中國原則進行有關涉台報導，不存在所謂「矮化」台灣的問題。
亞錦賽期間，新華網等官方微博發佈成績時，使用了「中國台北隊」；央視直播比賽時，電視屏幕右下角的標示也從「中華台北」改成「中國台北」。
從1984年薩拉熱窩冬季奧運與洛杉磯夏季奧運開始，經由國際奧委會協調之下，台灣第一次以「中華台北 Chinese Taipei」 的名稱參與奧運，而中華人民共和國則以中國名稱同時參加。其後「中華民國」即以「奧運會模式」組代表團參加，自1984年洛杉磯奧運開始至今的奧林匹克運動會及其他國際正式運動賽會，皆以「中華台北」參與國際賽事。
雖然協議中並沒有定義此種模式標題和稱謂，但大眾與媒體的習慣將這種參賽模式稱作「奧運會模式」。除了體育賽事外，在舉凡電競、學術、技術等許多比賽中，若中國大陸組隊參賽，台灣的代表隊只能以「中華台北」的名義參加，不能使用「中華民國國旗」。
（新體）
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