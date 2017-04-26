日期:4月26日，季後賽首輪第五戰，俄克拉荷馬城雷霆以99-105不敵休斯頓火箭，以總比分1-4被淘汰。雷霆唯一核心拉塞爾-威斯布魯克出戰34投15中，拿下47分11籃板9助攻，但也出現了7次失誤，雷霆其他球員無人得分超過11分。

拉塞爾-威斯布魯克神奇壯麗、慷慨激越、霸氣天真的賽季，落幕了。

對於威斯布魯克的評價，向來不乏佳句。康熙帝評國姓爺聯早已被改寫，用在威少這裏，似乎也無不妥：

四人多二心，俄城屯師，敢向西南爭半壁；諸將無寸鐵，一隅抗志，方知海外有孤忠。

杜老大、威老二、哈老三、雷老四，當年的雷霆四人組，如今僅有威老二一人留守，但是威少一個人，卻也可以爭奪MVP的半壁江山；雖然雷霆角色球員配置一般，但是威少壯懷激烈，扛起雷霆的大旗，孤軍奮戰，赤膽孤忠耀日天。

這是多麼熱血的劇本。

但你看到多少熱血，背後就有多少中二，對面就有多少涼薄。

威少賽季三雙，誰不知道厲害？但又有多少人矇著眼睛，裝作看不到他刷數據？全聯盟領先的無接觸籃板，難道全是為了推快攻？說好的隨時隨地都能推快攻，難道必須后場籃板加持？

威少賽季結束了，不少人要感嘆兩句，甚至還要掬一把熱淚。但是捫心自問，有多少人認為雷霆能過火箭這一關？有多少人想過雷霆會被火箭橫掃？又有多少人認為哈登的表現會被威少壓制？

威少，就像身如玄鐵的齊天大聖，七十二般變化，一個筋鬥十萬八千里，血性剛烈，在這種設定下，確實能感動很多人——「大聖，此去欲何？」「踏南天，碎凌霄！」「若一去不回……」「便一去不回！」

若是你早已知道他一去不能回呢？這心中的幾分，是感動，還是感慨，還是感冒？

所有人都知道的事情，威少會不知道嗎？但是他就是這樣的秉性，就是這樣的漢子。他一直是這樣，不管別人怎麼評價自己的品味，他還是深V襯衫，破洞牛仔褲；不管別人怎麼評價他的球風，他硬是繳出了場均三雙，單賽季42次三雙。你可以說他霸氣，說他出色，說他驚才絕艷，說他如上古巨神；你也可以說他蠻橫，說他低效，說他沒有理智，說他一意孤行；但不管你們怎麼說，他就是他，他只走自己的路，不求理解，也不求解讀。

所以，看客終究只能是看客，而英雄始終是英雄。英雄難減一分看客的輕蔑，而看客也無法減一分英雄的壯烈。

將軍百戰身名裂，向河梁，回頭萬里，故人長絕；易水蕭蕭西風冷，滿座衣冠似雪。正壯士、悲歌未徹。

百戰名裂，故人長絕，易水蕭寒，白衣送別；這是威少的一曲悲歌，悲在無人同行，悲在無人懂他，悲在無人敢懂他——誰共我，醉明月？

從這個角度來看，失去本賽季MVP，對於這一出史詩劇，或許是更好的結局。

（咕噠）