新浪馬術獨家直播！上海環球馬術冠軍賽火熱來襲北京新浪網 (2017-04-26 13:41)
2017年，世界最頂級、獎金最高的場地障礙賽事——環球馬術冠軍賽第3站將在中國上海舉辦。4月28—30日期間，在上海浦東標誌性的建築中華藝術宮前，將第4度迎來這場全球最高星級的馬術大賽。
自2015年起，新浪馬術已連續第3年視頻直播環球馬術冠軍賽上海站，今年更是作為中國獨家網路直播方，再次為千萬馬迷獻上馬術饕餮盛宴。
來自世界最頂級的近60位騎手，將與近100匹頂級寶馬齊心協力，跨越最高達1.6米級別的障礙。目前世界排名前10名選手中，已有8人確認參賽。而且與去年相比，今年，浪琴環球馬術冠軍賽與「環球冠軍團體賽」總獎金共計2200萬歐元，其中「環球冠軍團體賽」總獎金高達1050萬歐元。形式新穎的環球團體冠軍賽為馬術比賽注入新活力，也增加了比賽的懸念和觀賞性。
4月23日凌晨，參賽的首批42匹頂級賽馬已經順利抵達浦東國際機場，在專門為其打造的馬車護送下運送到中華藝術宮南側的馬術賽場，提前熱身為比賽做好準備。當然，除了精彩的賽事之外，今年的活動同樣充滿各種亮點。
極富捷克風情的歐洲小鎮讓人感受異域風情，足不出戶便可置身布拉格的情調中。馬博會在去年基礎上進一步擴大，為馬產業製造商、供應商和馬迷提供了交流平台。當然，還有各種親子騎馬體驗、美裙和禮帽的展示，為現場觀眾帶來更多樂趣和優雅體驗。
如此高逼格的賽事，自然少不了明星現場助陣。目前郭富城、王麗坤、張雪迎、孫藝洲、葉祖新、彭冠英六位男神女神已經確定會出現在2017上海浪琴環球馬術冠軍賽現場觀賽！你想和你的男神女神來一場親密邂逅嗎？那就一起來看比賽吧！
當然，如果實在不能到場觀賽的朋友也不要失望，新浪馬術將於4月28日——30日全程視頻直播三天的精彩比賽，讓所有愛馬的朋友們一次看個夠。
新浪馬術直播2017上海環球馬術冠軍賽
第一比賽日：4月28日11：40—18：00
直播室鏈接：http://video.sina.com.cn/l/pl/sportstv/1717955.html
第二比賽日：4月29日12：30—17：45
直播室鏈接：http://video.sina.com.cn/l/pl/sportstv/1717956.html
第三比賽日：4月30日10：30—15：30
直播室鏈接：http://video.sina.com.cn/l/pl/sportstv/1717957.html
2017環球馬術冠軍賽上海站賽程
無論是去現場還是觀看視頻直播，這個周末何不與親朋好友一起，欣賞一場國際頂級馬術盛宴。感受馬術文化魅力，亦是一種的別樣體驗！
（新浪馬術）
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