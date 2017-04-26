日期:4月26日，西部季後賽首輪第5場，爵士在客場以96-92戰勝快船。爵士替補側翼喬-約翰遜再次發威，他出場31分鐘，14投6中，三分5投2中，得到14分、8個籃板和3次助攻。

這輪系列賽開始至今，35歲的喬-約翰遜已經成為了一個關鍵因素，第1場，他命中一個壓哨絕殺拋投；第4場，他在第四節連續得分+助攻幫助爵士將系列賽扳成2-2平。

可能連爵士隊都沒有想到喬約會在季後賽中有如此出色的表現。

本場比賽上半場，喬約手感一般，6投2中，三分球3中0，得到4分。但是這沒有關係，喬約本來就是為關鍵時刻而生的球員。

進入下半場以後，兩隊的進攻都陷入停滯，比賽打得非常沉悶，直到喬約突然爆發。第三節最後1分多鍾內，喬約一個中投+一個三分，連得5分。

關鍵的第四節，儘管爵士比分領先，但是分差一直沒有被拉開。本節還剩3分28秒，保羅的突破上籃得分使得快船僅落後爵士2分。緊接著爵士進攻，雖然喬治-希爾的三分不進，但是海沃德搶到進攻籃板，然後傳給外線的喬約，喬約得球后穩穩三分命中。爵士領先5分。

本場比賽，喬約最關鍵的進球出現在比賽的最後時刻。最後還剩不到20秒，爵士領先3分，而且他們擁有進攻機會。喬約拿球后往禁區突破，他先是倚靠住快船的小前鋒巴莫特，突然急停並頂開巴莫特，然後投進了一個後撤步中投。整個過程，喬約打得不緊不慢，非常穩健，展現出非常過硬的心理素質。

雖然喬約今天的得分不算多，14投6中，三分5投2中，得到14分，但是他在第三節和第四節最後階段的關鍵進球對爵士的勝利起到了十分重要作用，而回顧系列賽第一場，爵士也是憑藉著單打喬的絕殺客場拿下開門紅的，現役最「大心臟」的冷血殺手真心名不虛傳。

（羅森）