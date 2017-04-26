今天，PlayStation HK在社交媒體上宣布將開啟新的特惠活動，2380港幣即可購買PS4 HITS同捆套裝，包括1台主機+4款遊戲+PSN會員，有計劃購入PS4的玩家可以選擇購買。

PS4 HITS同捆套裝包括，一台黑色PS4 Slim主機（500GB）；四款遊戲，《地平線 黎明時分》《瑞奇與叮噹》《駕駛俱樂部》，以及額外加送的《如龍6》中文版；PSN的3個月會員。

這次特惠的PS4 HITS同捆套裝售價2380港幣≈人民幣2106元，按照目前的港版PS4價格計算，再加上四款遊戲和贈送的會員來看，還是十分划算的。