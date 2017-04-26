之前《致命預感》總監末弘秀孝由於低血糖健康原因，宣布離開Access Games工作室，並「暫別」遊戲開發事業。

在今年1月他終於回來了，並成立了新的工作室「白色貓頭鷹」，《D4:暗夢不滅》和《致命預感》也並未流產。不過讓人疑問的是，末弘秀孝最近正在忙什麼？

在近日Reboot Develop展會上，末弘秀孝接受媒體訪問，表示自己正在從事新的遊戲項目，但不能透露太多內容，主題偏向「墮落和暴力」。

據悉，新工作室「白色貓頭鷹」包括6位成員，同時參與多個項目的製作。除了名氣較響的《使命預感》之外，末弘秀孝還參與過《我是東巴2》、《間諜行動》、《核石之王》等項目的製作，對此感興趣的玩家不妨親自體驗一番。