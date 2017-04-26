《致命預感》總監：新游偏向墮落和暴力 小孩該遠離..北京新浪網 (2017-04-26 13:35)
之前《致命預感》總監末弘秀孝由於低血糖健康原因，宣布離開Access Games工作室，並「暫別」遊戲開發事業。
在今年1月他終於回來了，並成立了新的工作室「白色貓頭鷹」，《D4:暗夢不滅》和《致命預感》也並未流產。不過讓人疑問的是，末弘秀孝最近正在忙什麼？
在近日Reboot Develop展會上，末弘秀孝接受媒體訪問，表示自己正在從事新的遊戲項目，但不能透露太多內容，主題偏向「墮落和暴力」。
據悉，新工作室「白色貓頭鷹」包括6位成員，同時參與多個項目的製作。除了名氣較響的《使命預感》之外，末弘秀孝還參與過《我是東巴2》、《間諜行動》、《核石之王》等項目的製作，對此感興趣的玩家不妨親自體驗一番。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Graco 0-4歲前後向嬰幼兒汽車安全座椅 MYRIDE? 動物樂園
- (男女) ASICS SORTIEMAGIC RP 2 馬拉松鞋- 路跑 亞瑟士 螢
- 【Pandora】鏤空蜻蜓花草鋯石墜
- 【COACH】前口袋LOGO印紋皮革休閒斜背包(2色選)
- Delsey HELIUM AIR-23吋拉鍊行李箱-銀灰00160781011
- 【Case Logic】FLXM-101側背式單眼相機包(深灰色、棕色)
- 【MIZUNO眼鏡】β鈦舒適簡約款(黑-深紅#MF1404 C15)
- MadPax時尚造型包 鱷魚紋刺蝟包 中包(粉色)
- ILEY伊蕾 典雅立裁收腰緹花洋裝(粉)
- 【德國 草本莊園】按摩舒緩系列 任選12件組(100ml*12 效期:
卡西尼號探測器最後一次飛越土衛六：揭開任務最終章【北京新浪網】
售價2199元 國行PS4「大作套裝」正式發佈【北京新浪網】
小M拍大片 大咖教你拍出漂亮人像【北京新浪網】
暴雪招聘手游研發人員？傳《守望先鋒》將出手機版【北京新浪網】
韓國最美空姐辭職當網路主播？月收入達3000萬韓元【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》