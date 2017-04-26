《女神異聞錄5》高卷杏性感貓女手辦火熱上市 巨乳翹臀讓宅男大呼過癮！北京新浪網 (2017-04-26 13:36)
PS4《女神異聞錄5(Persona 5)》中文版已經火熱上市了，相信很多朋友正擼得歡快吧！對小編我來說，最大的一個困擾就是，我一直想找一個製作精良的P5手辦收藏一下，但卻找不到……
不過看起來，這個渴望可以被滿足了。日本廠商Amakuni近日公佈了一款《女神異聞錄5》高卷杏的全新手辦，看起來非常不錯。
這個手辦將於2018年1月至2月期間在日本地區發售，而手辦的預訂已經在Hobby Japan的在線商店開啟了。
這個性感可人的高卷杏手辦是由PVC材料製成的，大約20cm高，比例為1:7。手辦售價13,800日元（人民幣860元）。
這個人物手辦的創作是由角色設計師Shigenori Soejime親自監督的，所以每一個細節都是準確無誤、完美還原的。高卷杏的面具可以選擇取下或者戴上，這取決於你是否想看她的臉蛋。
雖然這不是《女神異聞錄5》中最好的妹子新島 真，但小編我還是會毫不猶豫地買下來！
好了，讓我們一起來欣賞一下手辦的圖片吧！
《女神異聞錄5》高卷杏手辦：
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