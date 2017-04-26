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月底的我，有多少人和我一樣？

有些人可能只是嘴裏說著自己吃土，兜里還有很多錢，我就不一樣，我嘴裏說著吃土，其實已經喝西北風了……

經過一晚上的反思，鐵柱我覺得自己上輩子一定是個非常非常有錢的土豪，這輩子才會這麼自然而然的揮金如土。

看著自己的錢包，突然有點兒傷感……其實人世間所有的感懷，大概物是人非四個字就能概括了。概括不下的，就再等等。

於是我人生通用解決問題基本法：

難過？在床上躺會兒。

無聊？在床上躺會兒。

開心？在床上躺會兒。

累了？在床上躺會兒。

明天要交稿子？先在床上躺會兒。

十分努力和徹底放縱這兩種生活方式，都算是目標堅定的人。最划不來的是那種稍微認真一下，認真度又不足以引起回報的。吃不了大苦，又不敢破罐破摔，只好磕磕絆絆的折騰著自己，然而折騰不出什麼花樣來。 ????（@風息神淚）

簡直一語驚醒夢中人！

間歇性躊躇滿志，持續性混吃等死，這樣不上不下的日子真是太難過了……現在就開始破罐破摔！

反正我連人的日子都過不上了……

鏈家董事長左暉4月23日在年會自述12年租房血淚史。左暉回憶稱，「租房的日子根本就不是人過的」，可能隨時被房東攆走，還要承受房租的無理由上漲。

幾十年來，在鏈家中介的幫助下，無數來北京打拚的年輕人過上了非人的日子……

還記得我剛畢業在外面租房子的時候，想給房東阿姨留下個好印象，就編造說：「你知道嗎？阿姨，我從原來住的房子搬出來時，那位房東哭著不讓我走。」房東阿姨說：「放心，在我這裡是不會發生那樣的事，我這都是要先預付房租的。」

有多少過非人生活的朋友，請舉起你們的雙手！

所以說，左董事長一定是因為不想讓我們跟他體會一樣非人的生活，才基本放棄租房業務改努（long）力（duan）賣房的！

租房不是人過的日子，買房更不是人過的日子，如果能買得起房，誰願意可憐兮兮的租房……

不過還真有人願意利用房子扮可憐的。前天己新說了深圳四胞胎的故事，本來以為他們只是重男輕女，大家都對四胞胎的姐姐深表同情，沒想到劇情又反！轉！了！

據@深圳楊明祥爆料稱，深圳四胞胎爸爸蔣受廉是上市公司高管，有一女兒韓國留學，回來給呆在家裡的這個姐姐帶了一大堆韓妝。家裡這個女兒也並不一定是住在電視中的家裡（應不止一套房），那60平米的房子只是一個表演「可憐生活」的舞台而已。

女兒微博中吃喝玩樂樣樣精通，並早就拿到駕照，赴晚宴等等，與她爸爸其實關係很好。爸爸刪完帖子之後，她也刪掉了可以揭露她真實生活狀態的帖子。

所以深圳四胞胎家不止一個女兒？裝修節目中，娜娜至少還曾經露臉要求自己的房間，但任何媒體報導中，都不存在另一個女兒，這個女兒的存在完全被抹去，細思極恐！

年度懸疑大劇：深圳四胞胎一家到底有幾口人？

大家是不是覺得劇情有點兒亂？鐵柱我幫大家整理了一下。簡單來說，四胞胎的爹不差錢，據小道消息說，大女兒是黑戶而且嫁人所以不提，蔣深頂替大姐改名蔣娜，小女兒蔣圳在韓國留學，也因為是黑戶所以之前上節目說被打掉啦，兩口子為了兒子落戶於是哭窮，卻發現能不勞而獲得到捐款和關注，於是讓兒子也隱瞞家庭情況一起演戲，博取關注。

果然現實永遠比戲劇更戲劇，所以這部年度大戲的結局是：一群房都買不起的人捐錢去養活上市公司高管生的四胞胎……這根本是羅爾的四次方啊！

人生如戲，全靠演技，這劇情跌宕起伏，就問你們驚不驚喜，刺不刺激，意不意外？

手動刪完了六萬多條微博，不給你們家人手一個小金人，奧斯卡都過意不去……

我現在在外面租房子，買不起房，買不起車，用不起蘭蔻。想著帶父母去中國各個地方旅遊。我覺得我比這家人可憐多了，也沒見有人來救助救助我。是不是也應該學他們去賣慘啊？

迫於輿論的壓力，四胞胎的父親今天上午終於發微博道歉了……

各位網友怎麼看？

我現在沒別的奢求，就希望他們把超生的社會撫養費交了……

（邏輯縝密）

現在有些人為了圈錢圈粉真是不惜一切代價，下邊的主播也是這樣。

桂林一名網路主播因為點擊率一直不高，便想出「荒野探靈」的辦法：幾個人找到無人居住的民房，謊稱進入的是「鬼屋」。為渲染恐怖氣氛，他們翻箱倒櫃，不過直播還沒有結束，三人就被警方拘留了。

嚇得鬼趕緊拿起電話打了110……

感謝老鐵送來手銬，雙擊666警局走一走，恐怖片硬被警察搞成了警匪片……

鬼：麻煩你尊重一下我好嗎？我是嚇人的，不是用來圈粉的。Ok？

用鬼吸粉很罕見，用貓吸引員工更是聞所未聞。

東京一家名叫「Ferray」的系統開發公司，招人只有一個要求：深度吸貓愛好者，家裡有貓的願意帶到公司來，大家一起聚眾雲擼貓。公司領導排行第二是人類董事長，老大則是貓董事長，一切業務的宗旨，都是讓貓開心...（@小野妹子學吐槽）

我覺得我非常適合去這家公司，老闆，還缺人嗎？可以帶貓上崗的那種……

跟朋友說，我特別想養只貓，但是呢，我又沒時間，也沒耐心，更沒精力去照顧，我可不可以把寄在他那裡養，費用我都出，我心情不好的時候，就去逗逗它。朋友義正嚴詞地說：「你這不是養貓，你這叫嫖貓！」 （網路）

各位網友，你們願意帶寵物上班嗎？

吸貓上癮我信，難道賣淫也能上癮？

23歲的李某因賣淫被警方抓獲，她說自己賣淫是因為剛生完孩子，缺錢。其實，她在結婚前就被人包養，過慣了不勞而獲的日子……

這……不能說是不勞而獲吧？人家明明也是付出了體力勞動的……

有人說出五百萬包養我。呵呵！當我是什麼人？五十萬就夠了……

婚前被包，產後去賣。她丈夫的名字叫老實人。

「大師,為什麼我老婆總愛出軌」？大師：「你先把這幾個餃子吃了。」痴男：「嗯」。大師：「好吃嗎」？痴男：「好吃」。大師：「還想吃嗎」？痴男：「想」。大師：「再給你幾個」。大師：「還想吃嗎？」痴男：「想」。大師：「現在你知道自己為什麼老婆出軌了嗎」？痴男：「我懂了，因為她貪得無厭，永遠不知道滿足」。大師：「拉倒吧，你瞅你胖的」…… ???

不管怎麼說，天下沒有免費的午餐，李小姐以為不勞而獲很舒服，說她那時還太年輕，不知所有命運贈與的禮物，早已在暗中標好了價格。

明明有一千種賺錢的方法，她非要選最不應該的那種……生活是踏踏實實一步步走過來的，走捷徑的違法活動最終會受到法律的處罰。

最近，佛山順德一名女子連續三次參加成人高考，全栽在高等數學科目上。焦急之下，她求數學成績好的小叔子男扮女裝，戴假髮冒名頂替自己去參加考試。

結果，小叔子剛到考場，就被監考員一眼識破，最後叔嫂兩人雙雙被拘…

震驚！小叔子和嫂子竟然干這事被發現……

說，是不是吃了嫂子的餃子？

一眨眼老婆進局子了，兄弟也進去了！我更想知道他哥哥怎麼想的？

小叔子對獄友說：說起來你們可能不信，我是考進來的……

獄友拍小叔子的肩膀說：兄弟理解、理解，誰家沒個嫂子？

感覺這個監考員也挺有故事的，是不是約見過什麼奇怪的女網友？

所以說，想要取得好成績還是要靠自己好好學習。

據川大圖書館數據，從去年4月至今年4月，商學院學生彭南南共到圖書館1274次，排名第一，是大家心目中的圖書館「吉祥物」，人贈外號「學神」。

最關鍵的是，許多同學找他討論學習，他也因此遇到仰慕他的妹子，收穫了愛情。

嗯，算一算我每年也就比他少了274次，我一年能去一次！

所以單身是因為沒有去圖書館？又想騙我們多讀書……

二狗：有組隊去圖書館的嗎？讀書？讀什麼書？！我要的是妹子！

在大學最憂傷的是什麼？看學霸秀成績，看情侶秀恩愛，看土豪炫富？ 錯！ 是看學霸秀恩愛，看土豪秀成績，看情侶在炫富！！

現在想想，小時候玩的丟手絹那個遊戲簡直太氣人了。一群單身狗看著兩個互有好感的小朋友追跑嬉戲，自己卻在那傻逼呵呵的鼓掌唱歌。那時候要是懂事的話，就應該一個掃堂腿把他丫絆倒在地。（編劇賈星星）

說多了都是淚，只能怪我們自己年少無知太天真，不過做事也不能太衝動，不然像川普一樣說話不經大腦可就不好了……

昨天川普首次「宇宙連線」，對最有經驗的女宇航員表示祝賀，之後宇航員給他講解空間站的黑科技——把尿液凈化到可以喝，並且補充說「喝起來並不像聽起來那麼可怕」。特朗普聽后開心地吐露心聲：不錯~還好是你喝，而不是我喝。

宇航員聽了想給他灌點太空飲用水！

宇航員：我有一句mmp不知當講不當講……

伊萬卡別笑，你任重而道遠啊，如何管好爹真的是門大學問……

川普可能是美國有史以來最實誠最逗逼的領導人了，川普你可以的，別顧忌，好好放飛自我！

但並不是每個人都是川普，說話還是要注意場合和禮節，有時候凈說大實話，還不如當啞巴，但啞巴也不是誰都能當的……

最近，重慶一「大師」正抓著一男子在看手相，地上一張紙寫著「啞巴大師免費算命」，還有人在旁翻譯。民警批評算命人員通過算命詐騙錢財是違法的。

結果這「啞巴大師」一時心急，脫口而出：「我是免費算命，不要錢。」

他是真啞巴，說話是為了偽裝。

驚不驚喜，意不意外，厲不厲害？警察蜀黍妙手回春，治好了一個多年無法說話的人。

啞巴大師：這就尷尬了……其實我的名字叫啞巴！

這就跟盲人按摩館一樣，有活隨時秒變盲人，沒活的時候就能重見光明玩手機…典型的瞎子看到了啞巴對聾子說我愛你……