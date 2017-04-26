彰銀董事改選添變數 二審5/17宣判中央社 (2017-04-26 13:24)
（中央社記者田裕斌台北2017年4月26日電）彰化銀行(2801)董事改選增添變數，目前在高等法院進行中的「確認彰銀經營權」訴訟將在5月17日宣判，若結果對台新金控(2887)有利，公股就得傷腦筋。
針對彰銀經營權的訴訟，原本台新金提出包括「改派 3席董事為台新推薦人」、「賠償第24屆董事會經營權」、「確認彰銀經營權」 3項訴求，但為了讓訴訟程序加快，趕上今年董事改選，今年初僅保留「確認彰銀經營權」，其他 2項撤回，目前看來，趕在彰銀股東常會召開前宣判的策略奏效。
由於彰銀股東常會日期訂在 6月16日，二審結果則在 5月17日宣判，若台新金勝訴，公股會不會再提上訴將是觀察重點。
台新金昨天也發布聲明指出，根據財政部 2005年7月的公文，在台新金仍是彰銀最大股東時，財政部應支持台新金指派的代表人當選彰銀過半一般董事、取得彰銀經營權，目前台新金持有彰銀22.5%， 仍是最大股東，財政部應履行承諾。
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