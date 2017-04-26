川普掀起軟木貿易戰 加拿大向中國靠攏中央社 (2017-04-26 13:32)
（中央社記者胡玉立多倫多25日專電）美國政府對加拿大輸美軟木課徵報復性關稅。加拿大除將就此提起訴訟，並決定向中國靠攏。正在北京訪問的加拿大國貿部長沈潘表示，加拿大軟木業將積極開拓中國新市場。
川普政府昨天宣布自下周起，加拿大輸美軟木的進口關稅由3%增為24%。加拿大總理杜魯道今天特別為此去電川普溝通，並表明堅持捍衛加拿大利益的立場。
杜魯道今天也就此和各省省長交換意見，大家決定以包括提起訴訟等方式捍衛加拿大利益，也同意應和美國諮商最符合雙方利益的協議。
加拿大自然資源部長卡爾（Jim Carr）表示，歷年來多次的獨立貿易調查結果都一再證實，美國指責加拿大對軟木業提供不公平補助的說法「毫無根據」。加拿大強烈反對美方對加國軟木課徵報復性關稅，也將再了解各種法律選項。
於此同時，加拿大國貿部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）正率領包括軟木業者在北京訪問。對於美方的報復行徑，沈潘表示，此舉肇因於美國的貿易保護主義。而加拿大的解決之道是多方發展、探索各種支持產業的選項。他訪問中國，將有助於加拿大找到木業新市場。
在美國宣布向加拿大軟木開徵報復性關稅之後，加國貨幣匯率因此受挫，今天上午一度跌至14個月來的新低。
由於川普稍早也曾重砲批評加拿大乳製品生產制度，杜魯道今天在和川普的通話中，特別表明，在乳製品貿易方面，明顯是美國占便宜。1060426
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