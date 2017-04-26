草屯國中全中運奪牌破紀錄 凱旋返校中央社 (2017-04-26 13:32)
（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣草屯國中柔道、角力隊參加全中運，奪8金5銀3銅佳績，打破紀錄，金牌數更較去年翻倍，代表隊今天返校受熱烈歡迎。
全國中等學校運動會在彰化縣舉行，南投縣草屯國中柔道、角力代表隊歷經22日、23日賽事，共獲8金、5銀、3銅、3人第5名、1人第6名好成績，打破校史紀錄，尤其金牌數更是去年兩倍，校方今天舉行「全中運金牌教練暨選手凱旋回校歡迎儀式」，現場熱烈。
南投縣副縣長陳正昇、縣府教育處副處長王淑玲、校長黃美玲與上百名學生站在校門，手持噴花筒及掌聲盛大迎接，陳正昇也頒贈獎勵金給教練李松鑫及選手代表，感謝教練及選手對南投體育的奉獻。
陳正昇說，22日特別到現場看比賽、為選手加油，見到2名選手在劣勢情況下逆轉勝，展現努力成果；在校長與老師支持、教練鼓勵、家長配合下，選手創下佳績，相信若繼續在柔道、角力項目努力，未來成績必能更上一層樓，也有助選手升學。
柔道教練李松鑫及角力組長林靜妙說，去年就一直為今年的全中運積極準備，寒假後更加強訓練，不斷加強、加重練習頻率，選手也為突破自我而不斷努力，比賽終於展現訓練成果，獲得好成績。
角力選手楊寧說，賽前壓力很大，所幸訓練遇到的挫折與失敗都克服，順利完成金牌連霸目標；柔道選手全唐鈺晏與高亞昇過去成績平平，但這次突破低潮，勇奪金牌，他們都很感激教練支持與隊友鼓勵。1060426
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