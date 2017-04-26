（中央社記者顧荃台北26日電）前行政院長張善政昨天公開砲轟前瞻基礎建設「太粗糙」，行政院政務委員張景森今天諷刺張善政是「計畫能力超爛的前院長」，要他不要空泛的政治攻擊，阻礙國家向前發展。



媒體報導，張善政昨天批評前瞻基礎建設「整個過程太粗糙」，讓人有政治操作聯想，年金改革更是將「當初好的用心毀了一半」。



張景森今天在臉書發文表示，去年206台南大地震，張善政命令內政部3個月內推出6年500億元的「安家固園」計劃，結果根本不切實際，只有10%的民眾來申請補助，新政府被迫重新擬定這個計劃。這位計畫能力超爛的前院長，昨天出面批評新政府前瞻計劃「太粗糙」，但到底前瞻計劃哪個地方有問題，張卻沒有說。



張景森說，這個國家應該做什麼事，其實方向大家都知道，一個政府的良窳，決定於領導者是否有魄力去推動改革，是否有能力去選擇正確的建設方案。關鍵是魄力跟能力，而不是計劃形成的時間長短。而且前瞻計劃形成的時間並不短，執政10個月推出前瞻建設計劃，背後是8年執政的經驗和8年在野智庫檢討的結果。



他表示，台灣應該做什麼事情，總統蔡英文的心裡很清楚。罵前瞻計劃決策粗糙的人，刻意忽略執政團隊長期的政策研究、迅速推動建設的決心。



張景森說，當然成敗論英雄，蔡總統及行政院長林全都必須負責，人民手上也有選票可以評分。他勸這位號稱沒有政治企圖的農夫，不要空泛的政治攻擊，阻礙國家向前發展的機會。1060426