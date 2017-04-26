（中央社記者韋樞台北26日電）梅雨季將屆，房屋漏水又開始惱人，居家服務中心提醒大家，檢視窗框、屋頂、外牆、壁癌、浴室管路等是否潮濕漏水，趁梅雨季前趕快找專業廠商補漏，以免濡濕家俱和木做，損失更大。



潮濕溫熱的梅雨季與颱風季往往困擾家居生活，雨水、高溫與紫外線等三重肆虐會加速房屋防水層老化，衍生漏水、發霉及壁癌等問題。



信義居家服務中心發現，今年「滲漏防水服務」的預約較去年提早，案量成長逾3成，顯見在天氣多變的情形下，民眾多有預防勝於治療的觀念，搶在梅雨季節來臨前做好各項保護措施。



信義居家表示，實務上居家尤以抓漏、壁癌及天花板、外牆的防水工程最需要專業人員處理。坊間常見的防水工程（浴廁，牆面，屋頂）、抓漏、壁癌的「眉角」很多，但事先可以由居住者先檢視易漏水處，紀錄下來後再交給專業人員處理。



信義居家指出，居住者可以先檢視「窗框漏水」，初期輕微滲漏，風雨嚴重時，雨水會直接侵襲窗台，從窗框與泥作的接合處滲透，長期下來泥作被水滲透的情況會擴散，漏水情形會越來越嚴重。



「屋頂漏水」，屋頂防水及保護層長期暴露於外，容易因日曬或積水造成地坪結構龜裂及接縫劣化而漏水。「外牆漏水」，房屋外牆因風化、地震等效益，表層水泥沙漿、磁磚、洗石子牆等裂縫及凹洞隙孔，牆面會吸水造成漏水壁癌。



「白華壁癌」，牆壁表面初期性油漆剝落及假性壁癌，房屋外牆體迎風牆本身長時間潮溼或雨水滲水，產生風化效益，造成表層水泥長白毛、白華、結晶物等狀。



「浴室管路」，因浴室地坪裂縫或磁磚瑕疵、排水管週邊防水不良、浴缸底部積水，或因浴室牆面防水不良、給水管破損或地坪與牆面交界處理不良，造成樓下或隔壁房間滲水、發霉脫漆等現象。



信義居家提醒居住者，當遇到這些易漏水情形一定要盡早處理，不妨透過專業居家平台，先替民眾做漏水情況的諮詢，確認情況屬於滲漏防水或水電維修，並注意廠商是否有國家認證的防水技術士證照、屋況檢測、漏水測試及契約保固。



信義居家說，一般合理的估價流程，在約定時間勘估前，可先確認是否需要勘估的車馬費，廠商約好時間到府後，會開始對漏水處檢測並現場解說，檢查後約3到5個工作天內列出估價單；這份估價單上應該要列明施作項目、工法說明、單價、防水材料規格等，待確認施作後，將視工程大小，收取3到5成訂金。1060426