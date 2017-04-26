（中央社記者邱國強北京26日電）針對中國大陸高鐵餐飲屢被批評「價格貴、品質差」，中國鐵路總公司主管25日說，將整頓有些高鐵列車違規不良經營行為，加速推出市場化改革措施，提升高鐵餐飲服務水準。



中新社報導，這名主管說，中國大陸鐵路單位正加快研究實施方案的技術準備，將儘快推出網路訂餐、車上配送供應服務。



這名中國鐵路總公司主管表示，高鐵列車有快餐、簡餐、商務套餐和麵食等系列食品，但「與旅客日益增長的餐飲需求還有一定差距，多年來鐵路部門一直在積極探索改進」。



報導指出，鐵路單位已組織專門力量，加強食品安全衛生和品質檢查，加大服務品質和價格監管力度，堅決治理整頓有些高鐵列車違規不良經營行為，嚴格規範高鐵餐飲服務，全力維護旅客合法權益。



此外，鐵路單位下一步將按照開放合作、許可經營思路，引進「互聯網+」，儘快設置向社會開放的高鐵餐飲供應訊息服務平台，將鐵路內外符合條件的餐飲產品在同一網路平台「明碼、亮質」標價，供旅客自由選擇，形成公平開放的高鐵餐飲市場。1060426