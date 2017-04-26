（中央社記者王朝鈺基隆市26日電）陳姓男子不滿下屬廖姓男子離職前打包凌亂，在LINE群組傳送「你媽的」，廖男提告妨害名譽，合議庭引用作家魯迅及張愛玲文章，認定僅是「口頭禪」，撤銷原判決，改判陳男無罪。



判決書指出，被告陳男去年8月4日下午1時多，在下屬廖男離職前，接續以LINE在群組傳送「你打包東西是這樣的膩，你媽的，當這旅館是嗎？公司當初電腦怎麼放的，你換你鍵盤滑鼠，你現在打包，公司東西不用復原是這樣嗎？這是你工作態度啊，你把公司當你家啊」。



陳男當天下午6時多，又在有5名公司成員的LINE群組內，傳送「你電腦還原腦子是有問題是嗎，我花幾個月請你做的資料，你把他還原，我保證你薪水拿不到半毛」。廖男認為陳男妨害名譽，因而提出告訴。



基隆地院簡易庭依散布文字誹謗罪，判陳男罰金新台幣5000元，陳男不服提出上訴，基隆地院改依通常程序審理。



合議庭引用中國作家魯迅在「墳•論『他媽的』」一文中提到，「無論是誰，只要在中國過活，便總得常聽到『他媽的』或類似口頭禪」，而在台灣一般生活中，大多數均有不經意地口出此語的情形，此觀大多數人於自小的生活經驗中，當一人對他人有所不滿時，或多或少可聽聞過類似詞語，可見一斑。



法官並援引張愛玲在東山師範學院學報出版的「面子理論視角下詈詞『（他）媽的』詞匯（彙）化研究」文中，也認咒語「他媽的」進一步發生語用環境的中和，成了純粹的口頭禪，這時，它可以強調高興、激動、感激、驕傲等正向情感的強烈程度。



合議庭審理後，認定陳男當時只是一時動怒、情急下發出這些文字，縱使用詞未經思考欠允當，或有些粗俗，但陳男並非意在侮辱廖男或欲貶抑他的人格、名譽，因此撤銷原判決，改判陳男無罪，全案可上訴。1060426