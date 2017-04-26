太驚人 陸女四肢可隨意扭轉中央社 (2017-04-26 13:20)
（中央社記者張謙香港26日電）據陸媒報導，中國大陸一名20歲女子的身體關節和韌帶構造異常，她可以憑著意念扭轉四肢，就算肩關節脫臼也毫無痛楚。骨科醫師說，這種奇特現象還無法找到合理醫學解釋。
根據重慶晚報網今天的報導，這名女子叫王楚，20歲，山東人，男友是重慶人。
她日前在重慶向記者作出示範，她雙腳站立時，右腳可逆時針旋轉180度，然後右腳跟與左腳尖並排，左腳跟則與右腳尖齊平。
王楚在另一項示範中，其肩關節突然下垂，手臂變得較另一隻手臂長。
顯然，她的肩關節脫臼了，但她毫無痛楚。
更加驚人的是，她雙手互握平伸至胸前，然後用類似跳繩姿勢，讓雙腳從互握成環狀的雙臂跨過。
接著，她把依然成環狀的雙臂先後從大腿、臀部、後背逐漸抬升，最後雙臂以劃圓圈形式完成360度旋轉，回到胸前。
此外，她以手掌撐在桌面，隨意順時針或逆時針不停旋轉，肘關節始終或屈或伸，裡面似乎有個萬向接頭。
報導表示，王楚曾到醫院做檢查，院方給出的答案是，骨骼一切正常，她用意念控制脫臼屬天生，韌帶拉伸度是常人的數倍。
報導引述重慶市腫瘤醫院骨科主任醫師王全說，王楚的這種現象在醫學上相當罕見，可能存在的原因在於她全身的關節囊和韌帶在先天發育上與常人相比要相對鬆弛一些。
王全說，在醫院表明她身體一切健康的情況下，目前醫學上對這種奇特的現象還沒有找到合理的解釋。1060426
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