人造子宮測試成功 極度早產兒有望存活中央社 (2017-04-26 13:20)
（中央社巴黎25日綜合外電報導）研究人員今天報告表示，裝滿透明液體的人造子宮成功讓產前小羊存活下來，將有助極度早產兒避免死亡，或面臨終生殘疾。
法新社報導，美國賓州費城（Philadelphia）兒童醫院胎兒外科醫師佛雷克（Alan Flake）為這份發表於「自然通訊」（Nature Communications）期刊、詳細紀錄這項突破的研究報告主要執筆人，他透過電話告訴記者：「人造子宮的目的是繼續子宮內會自然發生的事。」
「那就是美麗之處，也是為什麼我深信，我們將改善目前協助極度早產兒的措施。」
根據路透社，研究人員在針對小羊的臨床前研究中，能夠仿造子宮環境與胎盤功能，給早產兒1個重要機會，讓肺與其他器官持續成長。
光在美國就有大約3萬名嬰兒嚴重早產，只在孕肚中待23至26週就呱呱落地。
人體在那年紀只比500公克重一點，肺部還不能處理空氣，存活機率相當低，死亡率更高達7成，倖存的寶寶還得面臨終生殘疾。
佛雷克說，「這些嬰兒急需1座連接母親子宮與外面世界的橋樑。」（譯者：中央社周莉芳）1060426
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